– 2016 óta nem emelte az önkormányzat a gyermekétkeztetési díjakat, ez így marad 2022-ben is – jelentette be Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. – Az önkormányzat célja a nagymágocsi családok támogatása, amelynek egyik pillére ez az intézkedés is. Ennek nem lehet gátja az élelmiszerek drágulása sem. A Gyermekélelmezési és Szociális Konyhának önkormányzatunk biztosítja a szükséges többlettámogatást annak érdekében, hogy megőrizzük a menza mennyiségét és minőségét. Az étel-előállítás költségeinek növekedését nem hárítjuk át a családokra. A bölcsődei és az óvodai ingyenes étkezési lehetőségek ugyanúgy megmaradnak, mint eddig – nyilatkozta lapunknak a településvezető. Hangsúlyozta, ugyanez vonatkozik a szociális étkeztetésre is, amelynek teljes ára 540 forint.

– Azok az időskorú lakosok, akiknek százezer forint alatt van a nyugdíjuk, továbbra is kedvezményesen vehetik igénybe az ebédszolgáltatást, aminek az ára számukra csak napi 270 forint. Ez tartalmazza a kiszállítás díját is. A célunk, hogy egy kispénzű nyugdíjas se maradjon éhes – fogalmazott.

Nagymágocson a kormány támogatásával számos fejlesztést hajtottak végre az elmúlt években a gyermek- és szociális étkeztetéssel kapcsolatban. Felújították a napközi konyha épületét, nagy értékű konyhai eszközöket szereztek be. Az is­­kolában melegítőkonyhát és ebédlőt alakítottak ki.

A közfoglalkoztatási programban mezőgazdasági termelés zajlik, a megtermelt alapanyagokat a konyha használja fel. A Szociális Szolgáltató Központban is felújították az ebédlőt. A település egy korszerű ebédszállító járművet is beszerzett.

– Az áremelés elleni küzdelmünkhöz segítséget nyújtott a kormány által meghozott árbefagyasztási intézkedés is, amely a kristálycukor, a finomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej árát érinti – mondta.