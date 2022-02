Rendszeres, változatos, zöldségben és gyümölcsben gazdag táplálkozás esetén nincs szükség az étrend-kiegészítőkre – erről Takács Hajnalka dietetikus beszélt online előadásán. Hangsúlyozta, az egészséges embernek, aki helyesen étkezik, a D-vitaminon kívül más kiegészítőre nincs szüksége, és a D-vitaminból is elegendő naponta kétezer nemzetközi egységet bevinni, az ennél nagyobb dózis ugyanis bélproblémákat okoz. Jelezte, a túlsúllyal küzdőknek viszont dupla mennyiség kell, ugyanis a zsírsejtek rabul ejtik a D-vitamint.

Rámutatott, a D-vitamin hiánya számos problémához vezet, azonban természetes módon nem tudjuk azt kellő mennyiségben pótolni. A hiánya többek közt növeli a csontritkulás, a csonttörés és a fogvesztés esélyét, bőrbetegséghez, szívelégtelenséghez és autoimmun betegséghez vezethet, valamint felnőttkorban a kettes, míg gyerekkorban az egyes típusú diabétesz kialakulását okozhatja.

Takács Hajnalka leszögezte, ha valaki megfogadja a dietetikus étrendi tanácsait, akkor a D-vitaminon kívül nem kell mást szednie kiegészítésként, mert a megfelelő mennyiségű zöldséggel és gyümölccsel, a helyes táplálkozással fedezheti az ásványianyag- és vitaminszükségletét. Közölte, a megfelelő táplálkozás az OKOSTÁNYÉR, vagyis a hazai táplálkozási ajánlás, melyből kiderül, hogy naponta 500 gramm zöldséget és gyümölcsöt javasolt fogyasztani, és naponta legalább háromszor kell enni ezekből.

Főétkezéskor a tányérunk felén zöldségnek kell lennie, egynegyedén fehérjének, amely lehet hús vagy tejféle, de növényi forrással is kiváltható, míg a maradék negyeden szénhidrátnak kell lennie, ami nem elhagyható, ugyanis az idegrendszer és az agy működésében is fontos szerepe van. Emellett tízóraira és uzsonnára is zöldséget, gyümölcsöt javasolt Takács Hajnalka, aki szerint érdemes ügyelni arra, hogy ne gyorsan felszívódó legyen a elfogyasztott növény, ezért célszerű kombinálni az almát például sajttal, a zöldséghasábokat két szelet sajttal, valamint a gyümölcsféléket túróval.

Kiemelte, a változatosság abban is jelenjen meg, hogy helyi termelőktől vásároljuk meg a növényeket, hazai tápanyagokat vegyünk, hiszen ami nincs utaztatva, az gazdagabb tápanyagban.

A szakember beszélt arról is, hogy milyen esetben célszerű orvossal konzultálva étrend-­kiegészítőt beépíteni a kiegyensúlyozott táplálkozásba. Ilyen a szénhidrát-anyagcserezavar, amikor a króm, a D-vitamin, az MYO-inozitol, a B12-vitamin, a MagneB6, a szelén és a jód hasznos lehet. Szintén szükség lehet kiegészítőre várandósság, stresszes életmód, műtét utáni lábadozás esetén, valamint olyan betegség miatt, amely felszívódási zavarral jár.

Megjegyezte, sokan abban a tévhitben vannak, hogy fontos magnéziumot is szedni, azonban az csak a várandósoknak és a rendszeresen sportolóknak kell, míg az Omega3-at akkor kell szedni, ha nem eszünk elegendő halat és diófélét. Hozzátette, attól, mert valaki edzeni jár, nem kell feltétlenül fehérjeport fogyasztania, hiszen a kellő mennyiségű fehérje a normál táplálkozással is pótolható, ráadásul így a vitaminok is könnyebben felszívódnak.

Figyelmeztetett, akár bajunk is lehet az étrend-kiegészítők túladagolásából. Ha túl sok A-vitamint vittünk be, akkor ingerlékenység, fejfájás, berepedezett száj és vérzékenység jelentkezik, míg a túl nagy mennyiségű B-vitamin hasmenést, hányást, gyengeséget, fájást okoz. Továbbá a túlzott C-vitamin-bevitel emésztési problémával és vesekő kialakulásával járhat, míg a sok B9-vitamin növeli a prosztatarák kialakulásának kockázatát, és előidézi a B12-vitamin hiányát.

Ha egészségesen, változatosan táplálkozunk, akkor D-vitaminon kívül mást nem kell étrend-kiegészítő formájában bevinni a szervezetünkbe.

Fotó: Dreamstime