A legtöbb bölcsődében, óvodában és iskolában ezekben a hetekben rendezik meg a farsangi programokat. A szülők számára minden évben különösen nagy kihívást jelent, hogy előteremtsék a gyerek által megálmodott jelmezt, nem csoda, ha az elmúlt időszakban a különböző közösségi oldalakon megszaporodtak a jelmezlelőhely után érdeklődő posztok. Akadnak, akik azért vannak most nehéz helyzetben, mert annyira egyedi elképzeléssel állt elő gyerekük, ami megoldhatatlan feladatnak tűnik, de olyanok is panaszkodnak szép számban, akik azért nem találják a vágyott maskarát, mert nagy népszerűsége miatt minden boltból és kölcsönzőből elfogyott.

Egy szegedi édesanyákat tömörítő csoportban tartott rögtönzött közvélemény-kutatásunkból kiderült, a kislányok továbbra is legszívesebben hercegnőnek, unikornisnak vagy a Jégvarázs Elzájának öltöznek be. A fiúknál sincs a toplistán változás: Marvel-szuperhősök, katonák és nindzsák lepik el a legtöbb farsangi mulatságot. Érdekesség azonban, hogy ezek mellé begyűrűzött néhány újdonság is.

Sokan válogatnak a Játékdzsungelnél is, családi program a maskarák próbálgatása. Fotó: Karnok Csaba

A Squid game című sorozat maszkjai például már a kis­iskolások körében is nagyon népszerűek, pedig ha belegondolunk, a 18-as karikával ellátott filmről jó esetben még csak hallaniuk sem kellett volna. És van saját, helyi sztárunk is, akiből már farsangi figura lett: az idei X-Faktor győztese, a Szegeden tanuló és színes hajával, valamint arctetoválásával meglehetősen jellegzetes figurává vált Alee utánzatai is megjelentek már több iskolai rendezvényen.

Bár egyre kevesebben, de még mindig vannak olyanok, akik a saját készítésű jelmezre esküsznek. A kérdésünkre elküldött fotók tanúsága szerint a kartondoboz a legsokoldalúbb módon felhasználható alapanyag: busz vagy vonat ugyanúgy készíthető belőle, mint legófigura, gólyafészket tartó kémény vagy éppen lovagi kard, ha van még mellé egy kis alufólia is otthon. De egy hercegnő- vagy kalózjelmezt sem sokkal bonyolultabb elkészíteni, mint kölcsönzőből elhozni, hiszen ezek alapja minden gond nélkül lehet néhány hétköznapi ruhadarab. Mégis kicsit egyedi, különleges lehet ezáltal a gyerek megjelenése – persze ha a szülőknek van ehhez elegendő kreativitásuk és kézügyességük.

És ha már egyediség, az idei évben a kedvencünk az a szegedi bölcsődés kislány volt, akinek szülei megvalósították a legismertebb farsangi mémet, amely úgy szól: egy hercegnőkkel teli világban merj batman lenni. Két és fél éves lányuk így szuperhős lett, a tüllszoknyát azonban megtartották, igaz, feketében, de ez járt a csajos, denevéres szetthez.