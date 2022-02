A felépítménnyel együtt csaknem 50 millió forintba kerül az a koraszülött-mentőautó, amelyre a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványnak van szüksége, és amelynek megvásárlásához adományokat gyűjtenek.

Pintér Gábor, az alapítvány ügyvezetője lapunknak elmondta, bár rendelkeznek tartalékkal, de a zökkenőmentes működés érdekében ahhoz minden hónapban hozzá kell nyúlniuk, így a mentőautó megvásárlására tartalékolt önrész egyre kevesebb. Hozzátette, jelenleg az alapítvány üzembentartóként az Országos Mentőszolgálat tulajdonát képező két rohammentővel látja el a szolgálatot.

– Ezek az autók felszerelés nélkül kerültek hozzánk, így a felépítményt a szervezetünk alakította ki. Az egyik gépjárművünk több mint 300 ezer kilométert tett meg idáig, így egyre gyakoribb és költségesebb javítások merülnek fel, míg a másik autónk egy tartalék mentőgépkocsi, csak kisegítő jármű, de már így is majdnem 200 ezer kilométert tett meg. A tartalék autót az országban működő további 7 újszülöttmentő alapítvány is igénybe veheti szükség esetén. Azonban a mentőautó műszaki biztonsága és a hibátlanul működő eszközök elengedhetetlenek a napi többszöri kora- és újszülöttmentés biztosítása érdekében, ezért van szükségünk az új autó megvásárlására – részletezte Pintér Gábor.

Ezek a speciális mentőautók mozgó intenzív osztályként funkcionálnak. Fotó: Hangai József

Az ügyvezető hangsúlyozta, ezek a speciális mentőautók mozgó intenzív osztályként funkcionálnak. A koraszülöttek légzése, szívműködése és hőszabályozása ugyanis egyáltalán nem, vagy nem megfelelően működik, a rohamkocsiban található orvosi esz­­közökkel, műszerekkel azon­­ban biztosítható az életben tartásuk, amíg a végleges ellátóhelyre szállítják őket.

– A mentőautó belseje teljes egészében a csecsemők méreteinek megfelelően lett kialakítva. A normál, narancssárga csíkos mentőautótól annyiban tér el, hogy a hordágyra rögzített életmentő berendezések az inkubátorban lévő babával együtt mozgathatók. Ez csaknem 150 kilogramm súlyt jelent, ennek mozgatásához nagyobb létszámú személyzet jelenléte szükséges. A hordágyra rögzített felszerelés ki- és beemelését automatika segíti, de a mostani autónkban lévő már elavult technikai megoldásnak számít – mutatott rá.

Pintér Gábor közölte, nyár végéig várják a mentőautó be­­szerzéséhez a támogatásokat. Ahogyan egész évben az alapítvány munkáját, úgy a mentőautó megvásárlását is a 11735067-20036634 számú bankszámlára történő utalással, vagy az adó 1 százalékának felajánlásával lehet támogatni. Az alapítvány adószáma: 18450455-1-06.

Azt kérik, hogy aki kifejezetten csak a mentőautó vásárlásához szeretne hozzájárulni, az az átutalás esetén mindenképp tüntesse ezt fel a közlemény rovatban. Mindemellett a szegedi rendezvényeken is jelen lesz majd az alapítvány, amely ezeken a helyszíneken gyűjtődobozt is kihelyez, így az abba bedobott összeggel is hozzá lehet járulni az új koraszülött-­mentőautó vásárlásához.