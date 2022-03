Igazi időutazáson vehettek részt azok, akik a hosszú hétvégén a mórahalmi Ezer Év Parkjába látogattak. Ott ugyanis fotókiállítás nyílt az 1975-ben megszüntetett, 40 állomásos madzagvasútról, amely 1927 és 1975 között egy hidat jelentett Szeged és a vidék között. Fodor István múzeumpedagógus, történész lapunknak elmondta, azért nevezték elődeink madzagvasútnak a kisvasutat, mert az köldökzsinórként kötötte össze gazdaságilag és kulturálisan Szegedet és a tanyavilágot.

Kiemelte, nagyon népszerű volt a vasút, hiszen akkoriban a vidéken élők mezőgazdaságból éltek, terményeiket pedig a vonat segítségével vitték el eladni a mai Mars tér elődjére, a Rudolf térre. A madzagvasútnak egyébként egy dioráma is emléket állít a parkban, ezt a két szegedi makett holdudvarában találják meg az érdeklődők.

Persze a nemzeti ünnephez kapcsolódóan is volt előadás, melyben Fodor István érdekes információkat árult el Görgei Artúr honvédtábornokról. Így például a jelenlévők megismerhették Görgei tudós, kémikus oldalát is, ugyanis ő volt az, aki felfedezte a kókuszdió zsírsavját, ezt pedig 1848 májusában publikálta is. Kutatásának manapság egyre inkább hasznát vesszük, hiszen mind az élelmiszerek, mind a kozmetikumok előállításakor alternatívaként szolgál a kókuszzsír – tette hozzá.

Emellett március 15-én a beltéri hungarikum kiállításon vezették körbe ingyenesen a park látogatóit, akik így hallhattak többek közt arról, hogy Batthyány hogyan akart öngyilkos lenni és milyenek voltak a megtorlások. Megtudhatták azt is, hogy Petőfi "Rajta magyar!" kezdettel írta meg a Nemzeti dalt, azonban egyik kollégája azt mondta neki, hogy amíg nem áll talpra az ország, addig nem lesz "Rajta!", így a költő átírta a szöveget Talpra magyarra.