– A koronavírus-járvány következtében tovább erősödött a magyar gyártók és termékeik iránti fogyasztói bizalom. Ezt a piaci szereplők is érzékelték, így egyre több nemzeti színű logóval ellátott termék jelent meg a piacon – mondta Benedek Eszter. A Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője hozzátette, a kínálat bősége miatt döntöttek az idei kampánysorozatról, hangsúlyozva, hogy a védjegy mögött független szakértői tanúsítási rendszer és folyamatos ellenőrzés van. Ez nemcsak a hazai eredetre je­lent valódi garanciát, hanem a megbízhatóságra is.



Eddig több mint 210 cég csak­­nem 5000 terméke jogosult a Magyar Termék védjegyek használatára, ezek a társaságok 1800 milliárd forintot megközelítő árbevételt produkálnak, és több mint 43 ezer embernek adnak munkát. A védjegyhasználók között a sa­­ját területük piacvezető gyártói ugyanúgy megtalálhatók, mint a közepes és kisvállalkozások.



Benedek Eszter megemlí­tette, hogy a védjegyhasználók között van például a Gyulahús Kft., a Naszálytej Zrt., a Goldenburg burgonya forgalmazója és termelője, a Haladás Mezőgazdasági Zrt. is. Megyénkből – a teljesség igénye nélkül – a Sole-Mizo, a Pick és a Hungerit is szerepel a listán.



Nemrég csatlakozott a SPAR Magyarország, elsőként olyan kereskedelmi láncként, amely gyártóként is megjelenik a magyar piacon. Az élelmiszer termékterületen a hazai beszerzési arány 90 százalék feletti, amely egyben a magyar agrárium támogatását is jelenti. Gyártóként is érdekeltek a hazai termékek népszerűsítésében, hiszen már három termelőüzemet is mű­­ködtetnek. Tavaly 1,4 millió ki­logramm bontott marhahúst és 22 millió kilónyi sertéshúst dolgoztak fel.