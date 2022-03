– Amikor megláttam a polgármester úr címeres-pecsétes válaszlevelét, majdnem elsírtam magam a meghatottságtól. Az, hogy most még meg is látogatott, nagyon kedves meglepetés – mondta a földeáki Gilinger Ferencné. Ő volt az, aki egy ma már ritkaságnak számító újságcikket küldött Ferencszállás első emberének. Az írás egy háromoldalas korabeli riport, és arról szól, hogyan boldogulnak a falu lakói – a címe egész pontosan az: Mit kezdenek a jóléttel Kukutyin lakói? A cikk a Százoldalas Szabad Földben jelent meg, abban őrizte Julianna néni egészen mostanáig, amíg végül kivágta és elküldte. – Azért postáztam, mert a rádióban hallottam egy ferencszállási témájú riportot, és erről eszembe jutott ez az emlék – mondta nekünk.

Jani János nagy örömmel fogadta a kivágott újságcikket és a vele együtt küldött rövid levelet. Nyomban válaszolt is rá, megköszönve a kedves gesztust és a falura irányuló figyelmet. – Jó volt olvasni a riportot, hiszen az abban megszólalókat kivétel nélkül ismerem – mondta Jani János. Aki nyomban elhatározta, viszonzásként egy szép csokor virággal személyesen is meglepi az asszonyt, meglátogatja otthonában, Földeákon. Erre szerdán került sor. A kettejük közti beszélgetés hamar hangulatos múltidézésbe fordult, előkerültek a régi családi fotók is – Gilingerné ugyanis nem véletlenül őrizte meg a ferencszállási témájú újságcikket: fiatalkorának egy részét a szomszédos Klárafalván töltötte, és ennek révén nagyon sokat járt Ferencszálláson, sok embert megismert ott.



Jani János azt ígérte, hogy az újságcikket mint értékes kordokumentumot hamarosan kiállítják a nemrég megnyílt pajtamúzeumban. – Julianna nénit pedig szeretettel várjuk, látogasson meg bennünket! – mondta Jani János. Gilingerné meg is ígérte a polgármesternek, hogy egyszer visszalátogat Ferencszállásra.