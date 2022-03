Nagy Sándor elmondta, akkoriban még ritkaságszámba ment, hogy valaki „maszek” legyen. Az elmúlt 40 évben az autószerelő szakma pedig, sok minden máshoz hasonlóan, teljesen megváltozott.

– A motoros korszakom után áttértem az autóversenyzésre. Mellette „fusiztam” is itthon. Egyszer jött egy férfi, hogy állítsam be a Wartburgja gyújtását. Megcsináltam. Utána közölte, hogy ő a város ipari osztályvezetője, és jó szándékúan azt javasolta, hogy váltsam ki a vállalkozói engedélyt. Ez 1982 év elején volt. Megtettem, március elején nyitottam meg a műhelyt a szüleim házánál, a disznóól melletti kis lyukban, ami tulajdonképpen egy istálló volt. A mellette lévő kamrához vágtunk egy ajtót, ott alakítottuk ki a szerszámost – mesélte a 40 évvel ezelőtti műhelyalapítás történetét Paraszt. A következő években minden pénzét a műhely fejlesztésére fordította.

Nagy Sándor „Paraszt” autóversenyzőként lett ismert, ma már nem versenyez, de ma is az autók körül forog az élete. Fotó: Kuklis István

– Először az akna készült el, ami nagy kincs volt akkori­ban. Volt, hogy a barátaim is itt bütykölték a saját autójukat. Egyszer arra értem haza, hogy az egyikük Zsigulija kigyulladt. Alig tudtuk kihúzni a műhelyből, hogy legalább az ne égjen le. Ez adta a lökést, hogy a korszerűtlent korszerűvé alakítsam át – mondta Paraszt, aki baráti tőkeinjekcióval fejlesztette és bővítette a műhelyt, miközben autóversenyzőként sorban jöttek az eredményei is, és többször is megválasztották az év versenyzőjének. Nagy Sándor azt mondta, hogy a szocializmusban nem piszkálták a maszek műhely miatt, ennek valószínűleg a sportmúltja volt az oka.

Fotó: Kuklis István

Az elmúlt 40 év alatt nemcsak a műhely, maga az au­tószerelő-szakma is sokat vál­­tozott, az egykori Ladák, Trabantok más feladatot adtak, mint a mai autók. Hogy lépést tudjon tartani a korral, ehhez folyamatos tanulásra és technikai fejlesztésre volt szükség.

Munkatársai – autószerelő mesterek és egy mérnök – körében nem jellemző a fluktuáció. Többségüket Sándor maga ne­velte ki. Jelenleg is van nyolc tanulója.

A 40 éves évfordulót nyáron ünnepli meg a műhely, ahová a jelenlegi és régi kollégáit, ügyfeleit hívja meg a tulajdonos.