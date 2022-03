Az endometriózis a termékeny életkorban lévő nők körülbelül 10%-át érintő, krónikus, jóindulatú betegség. Méhnyálkahártyához hasonló – endometrium – szövet megjelenését és szaporodását jelenti a méh üregén kívül, leggyakrabban a kismedencében, a petefészkekben, illetve a hashártya felszínén.

Ezek az endometriózis szigetek összhangban állnak a menstruációs ciklussal, ennek hatására belső szervi összenövések, immunológiai reakciók és sejtmediátor anyagok felszabadulása ciklikus fájdalmat és meddőséget okozhatnak – olvasható az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány oldalán.



Március az endometriózis hónapja, március 28. pedig az endometriózis nemzetközi világnapja. Ebből az alkalomból az alapítvány március 24-én Szegeden tartott rendezvényt, melynek része volt egy kerekasztal-beszélgetés Katona Renáta szülész-nőgyógyász szakorvos, Fekete Zoltán szülész-nőgyógyász-urológus szakorvos, Dombi Edina alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, Belláné Barabás Andrea meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó, valamint Ricz Dencs Tünde mentálhigiénés szakember részvételével.



Fájdalmas menstruáció



A szakemberek ennek során nagy hangsúlyt fektettek a tinédzserkori endometriózisra, hiszen minden második serdülő lány, akinek fájdalmai vannak menstruáció közben, érintett lehet az endometriózisban. Leszögezték, ha már az első néhány alkalom fájdalmas, akkor fel kell merüljön a betegség gyanúja.

Kiderült, nem cikluszavar, hanem fájdalmas menstruáció jelzi a problémát.



Rámutattak, nem elvárható, hogy a kezdetektől szabályos legyen a vérzés, de az sem, hogy két hétig tartson és fájdalmakkal járjon. Gyakran félre is diagnosztizálják a betegséget, hiszen az húgyúti, valamint gyomor- és bélrendszeri fájdalmakkal jelentkezik, így sok serdülő megjárja a gasztroenterológiát vagy a vesekőműtétet is, mire felmerül az, hogy nőgyógyászhoz forduljon, mert az endometriózis lehet a fájdalmak okozója.



Nem igazolás kell



Azt kérték a szülőktől, hogy ne oldják meg egy igazolással azt, ha a menstruáció közben fájdalmak miatt nem tud iskolába menni a gyermek vagy nem tud részt venni a testnevelésórán. Ilyen esetben mindenképp keressenek fel a gyermekkel közösen egy nőgyógyászt, és kérjenek segítséget.

Hangsúlyozták, akkor sem kell megijedni, ha a szakember azt javasolja, hogy a fájdalom csillapítása érdekében a nem szteroid gyulladáscsökkentők mellett orális fogamzásgátlót alkalmazzanak ciklikusan. Azzal ugyanis jelentősen csökkenthető a fájdalom.



Figyelmeztető jelek



Hozzátették, mindez a felnőtt nőkre is igaz. Éppen ezért, ha fájdalmas náluk a menstruáció, továbbá állandó, tartós, krónikus kismedencei fájdalom, vizelet-, illetve székletürítést kísérő fájdalom, szexuális élet kapcsán fellépő fájdalom jelentkezik, keressenek fel egy nőgyógyászt. Fontos, hogy időben felállítsák az orvosok a diagnózist, mert a betegség meddőséggel is járhat, ám az endometriózisos nők 60 százaléka spontán teherbe tud esni.

Minél hamarabb kezdik el valakinél a kezelést, annál kevésbé lesz előrehaladott a betegség és annál hamarabb tudják enyhíteni a fájdalmat.

Mint elhangzott, a betegség egyes, kettes stádiumában biztosan sikerülhet a természetes úton történő teherbeesés. De akkor sem kell megijedni, ha valakinek műtéti beavatkozást javasolnak a tünetek enyhítése és az elváltozás eltávolítása érdekében, hiszen a gyermekvállalás ebben az esetben is lehetséges. A beszélgetésnek két olyan résztvevője is volt, akiknél műtéttel kezelték az endometriózist, majd később két gyermekük is született.



Diéta és mozgás



Közölték, tinédzserek esetében oda kell figyelni arra is, hogy fennáll-e az inzulinrezisztencia, mert az továbbsúlyosbíthatja az endometriózis tüneteit. Azonban ahogyan a tinédzsereknél, úgy minden érintettnél kiemelten fontos a megfelelő diéta és a rendszeres testmozgás a panaszok enyhítése érdekében a gyógyszeres kezelés mellett.

Az endometriózissal küzdőknek javasolt a cukrok, a vörös húsok és a finomított szénhidrátok teljes elhagyása. A vörös húsok rendelkeznek a legmagasabb arachidonsav-tartalommal, ami a szervezet egyik leghatásosabb gyulladáskeltő vegyülete. Így ezek teljes elhagyása csökkenti a fájdalmakat. Érdemes egy endometriózisban jártas dietetikus felkeresése, akivel személyre szabott étrend készíthető.

Fontos emellett a D-vitamin-, a kalcium- és a magnéziumbevitel is, ez nemcsak a kezelés, hanem a megelőzés miatt is hangsúlyos.



Mindemellett érdemes hetente legalább 3 alkalommal minimum 30 percet kocogni, úszni, kerékpározni. Egyéb mozgásformák bevezetése is szükséges, ilyen a jóga vagy a meditáció, melyek az állandó fájdalom miatt stressz és rossz közérzet enyhítésében lehetnek hatékonyak. A folyamatos őrlődés miatt sok nőnél szorongás alakul ki, ezért azt tanácsolták a szakemberek az érintetteknek, hogy keressenek fel egy pszichológust, akivel át tudják beszélni a betegséggel járó lelki terheket, félelmeket.

Célszerű csatlakozniuk olyan csoporthoz is, melynek tagjai endometriózisos nők, valamint olyan szakemberek, akik segíteni tudnak a betegség és a stressz kezelésében.



Új alaptanterv



Az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány egyébként már a minisztériumoknál kezdeményezte azt, hogy az alaptantervnek részei legyenek a női és férfi egészséget érintő témák már 8-10 éves kortól. Azt szeretnék, ha játékos módon a pedagógusok adnának felvilágosítást a gyerekeknek úgy, hogy arról a szülők is tájékoztatást kapnak. Úgy vélik, hogy így számos betegség és probléma kiküszöbölhető lenne, a lányok pedig nem szégyenkeznének a menstruáció miatt.