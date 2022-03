Ahogy minden évben, idén is beszámolt a rendőrség ta­valy végzett munkájáról a megyei rendőrfőkapitány a Csongrád-­Csanád Megyei Köz­­gyűlés előtt. Polyák Zsolt elmondta, hogy amíg tilos volt Magyarország­­ra utazni, addig összesen 2053-an kértek méltányossági kérelmet, vagyis felmentést az utazási tilalom alól. Ezt 1153 ember meg is kapta, de 153-at elutasítottak. Kiderült, hogy 741 embernek nem is kellett volna ezt kérnie, a maradék hat ember kérelmét pedig más hatóság bírálta el.



Tavaly a megyei rendőrök összesen 42 ezer 739-szer el­­len­őrizték a karanténkötelezettség betartását, és 8536-szor ellenőriztek üzleteket is, ötöt közülük be is zárattak, mert nem tartották be az akkor érvényes szabályokat. A főkapitány beszélt arról is, hogy a szabályok megszegése miatt 2489-szer szabtak ki szabálysértési bírságot, amelyből 105 millió 840 ezer forint folyt be.

Közigazgatási bírságból csak 168 volt tavaly, majdnem 10 millió forint értékben.



Polyák Zsolt arról is beszámolt, hogy a megye minden te­lepülését el tudják látni körzeti megbízottakkal. Összesen 156 ilyen státusz van a megyében, amiből 155 be is van töltve. Összesen jelenleg 27 körzeti megbízotti körzet van a megyében, és ezekben esetenként a polgárőrök is segítik a rend­őrök munkáját.



Elhangzott az is, hogy ta­valy öt iskolaőr dolgozott a megyében. Egyikük tartalékos, de a másik négy ember az adott város rendőrkapitányságának dolgozója. Érdekesség, hogy tavaly négyszer kellett intézkedniük, és mind a négyszer ugyanannak az őrnek. Háromszor fel kellett szólítani a rendetlenkedő tanulókat, egy­­szer pedig egy rosszul lett diáknak kellett segíteni.