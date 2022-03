Ma még lehet módosítani a felvételi adatlapon a középiskolai felvételi sorrenden, melynek azért van jelentősége, mert mindenkit oda vesznek fel, ahová az általa választott sorrendet figyelembe véve először teljesítette a felvétel feltételeit. Aki tehát egy általa hátrébb sorolt intézménybe szeretne mégis járni, most még megteheti, hogy azt előre veszi listáján. Ehhez támpontot adhatnak az ideiglenes rangsorok, amelyek mostanra már elérhetők a legtöbb iskola honlapján. Bár ezek még csak tájékoztató jellegűek, az biztosan kiolvasható belőlük, ki az, aki biztosan bejutott az adott osztályokba.

Mindenhol ugyanis megszabták a felvehető diákok számát, így aki a létszámon belül van, már nyugodt lehet. Megnéztük, a négy legnépszerűbb gimnáziumban mely képzéseknél mennyi volt ez a bizonyos ponthatár. Természetesen ezek egymással nem összehasonlíthatók, hiszen szinte mindegyik iskola más pontszámítást alkalmazott.



A Radnóti-gimnáziumban a matematika–fizika szakra kellett a legtöbb pont: a 15 fős osztályba az utolsó biztos bejutó helyre 88,9 pont. Az angol és a spanyol osztályokba több mint 86, a kémiára több mint 85 pont kellett, humánra 81, biológiára 76,7. Az SZTE Gyakorló Gimnáziumban speciális matematikára kellett a legtöbb pont, 182 a biztos bejutás alsó határa. A francia két tannyelvű csoportba 176, a műszaki informatikára 173, a fizikacsoportba 171 pont garantálja, hogy már ne kelljen a diákoknak tovább izgulniuk. A biológiás osztályba 168 pont jelenleg a határ, történelemorientációra 167, magyarra 162 pont. A Deák-gimnáziumban a legmagasabb pontszám a matematika–angol tagozatra kellett: a 30. helyen rangsorolt diáknak 177 pontja lett.

Ugyanennyi volt a ponthatár a 15 férőhelyes természettudományos osztályba is. A Deák többi osztályában is zömében 170 pont feletti lenne az utolsó férőhely, ha mindenki azt jelölte volna meg első helyen, ennél csak a média, az általános és a haladó német osztályokba kellett kevesebb pont – utóbbiba egyébként például elegendő a biztos bejutáshoz 111 pont is.