Több mint 70 ezer járművezetőt ellenőriztek hazánkban a rend­őrök április 14. és 20. között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának éves terve alapján. A ROADPOL Alcohol & Drugs elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzés kifejezetten az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére irányult – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A közzétett adatok szerint országosan a több mint 70 ezer sofőrből 290 személyt vontak eljárás alá, a volán mögött ülők felénél pedig olyan mértékű volt az ittasság vagy a bódultság, hogy az elérte a bűncselekményi kategóriát.

Megyénkben 22-en fogyasztottak italt

Az akcióban a Csongrád-­Csanád Megyei Rend­őr-fő­kapitányság is részt vett, amelynek munkatársai 6000-nél is több gépjárművezetőt ellenőriztek, akik közül 22 fő­­nél állapítottak meg ittasságot. A megyei rendőrség fi­­gyelmeztetett, kísérletek is alátámasztják, hogy az alkohol milyen szinten befolyásolja a döntéshozó és koordinációs képességet. Tehát az ittasan, bódultan vezető személyek sokkal nehezebben képesek megítélni az út mellett elhaladó tárgyak relatív távolságát, reakcióidejük jelentősen csökken, ami fokozottan növeli a baleset kockázatát.

Évente 1200 balesetet okoz az alkohol

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője az akció kapcsán elmondta, tavaly nem ellen­őrizték célzottan a járművezetőket húsvétkor, mert úgy gondolták, a korábbi években annyiszor felhívták a figyelmet az ittas vezetés veszélyei­re, hogy már mindenki tudja, az alkohol és a vezetés összeegyeztethetetlen. Hozzátette, bár azt gondolták, hogy a társadalom elég felnőtt ehhez, nem lett igazuk, nem lett kevesebb az ittas vezetések száma.

Rámutatott, évente 1200 baleset történik ittas vezetés miatt, ez a balesetek mintegy 8,5-9 százaléka, éppen ezért úgy döntöttek, hogy visszatérnek a klasszikus ellenőrzésekhez. A rendőrség hangsúlyozta, aki ittasan autóba ül, orosz rulettet játszik, ittasan senki se vezessen.

Ittasan kerékpározni is veszélyes

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint tavaly országszerte összesen 1224 balesetet okoztak ittasan. A közzétett adatokból jól látszik, hogy 2021-ben főként júniusban és júliusban döntöttek úgy az emberek, hogy italfogyasztás után még elvezetnek valahová, azonban ennek tragédia lett a vége. Júniusban 132, júliusban pedig 143 balesetet idézett elő az alkoholfogyasztás. A legtöbb esetet persze személyautóval okozták, de gyakori volt az is, hogy kerékpáros miatt lett baj, a tavaly július ilyen szempontból is kiemelkedik, hiszen 143 balesetből 40-et biciklis okozott.