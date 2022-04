Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulója alkalmából az író szegedi éveit bemutató kiállítás látható március óta a Somogyi-könyvtárban. Szerdán az emlékévet különleges vendég tette teljessé: a bibliotékába látogatott Keller Péter, Gárdonyi dédunokája, aki Sándor János rendezővel, színházi szakíróval közösen elevenítette fel az Egri csillagok megalkotójának kevéssé ismert anekdotáit.

Gárdonyi 3 évet élt Szegeden, újságíróként dolgozott a városban. 1888 elején lett a Szegedi Híradó munkatársa, majd két év után átlépett a Szegedi Naplóhoz, ahol 1891-ig dolgozott. A Tisza-parti várost úgy emlegette, mint a magyarság ősi fészkét és Attila székhelyét, egy felolvasott írása szerint pedig két dolgot imádott itt mindennél jobban: a halpaprikást és a töpörtős túrós csuszát.

Keller Péter szerint méltatlanul sok tévhit tartja még mindig magát az íróval kapcsolatosan. Az egyik legközkeletűbb szerinte, hogy megtagadta Göre Gábor figuráját. Az első „Göre levelek” a Magyar Hírlapban jelentek meg, a bíróból pedig a XX. század első felének legsikerültebb humoros alakja vált.

Őrzök tőle képeslapot, amelyet Göre névvel látott el, van ilyen feliratú kávéscsésze is. Szóval semmiképpen nem igaz, hogy megtagadta, azt azonban valóban mondhatta, hogy jobban örült volna, ha a komoly regényeit is ugyanolyan példányszámban olvasták volna, mint ezeket a humoros írásokat – mondta. A dédunoka azt is cáfolta, hogy Gárdonyi remete lett volna.

Valóban megválogatta, kit enged be a házába, de akit szívesen látott, bármikor mehetett – mesélte. És leleplezte a tetővilágító ablak rejtélyét is: azt dédapja azért alakította ki dolgozószobájában, mert elege lett a hangosan kukorékoló kakasból.

A múltidézésen szó esett még Gárdonyi egyéb művészetekhez való viszonyáról és a műveiből készült filmekről is, amelyek egyikét egy Szegedről elszármazott, később a Casablancával Oscar-díjassá vált magyar rendező, Michael Curtiz készítette. Az érdeklődők a program végén tárlatvezetéssel megtekintették a Somogyi-könyvtár kiállítását is.