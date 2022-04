Emlékére emléktáblát állítottak az intézetben, ahol csütörtökön leplezték le Kiss Jenő szobrászművész által készített művet. Az eseményen Tiszlavicz László, az intézet jelenlegi vezetője elmondta, amikor 2019-ben megválasztották a szegedi patológia élére, akkor kezdeményezte, hogy emléktáblával tisztelegjenek az iskolateremtő orvosprofesszor előtt.

Az intézet és a Szegedi Pathologiáért Alapítvány által állított mű leplezése előtt Iványi Béla, az intézet egykori igazgatója kiemelte, Ormos Jenő nemzetközi szinten működtette a diagnosztikai laboratóriumokat, minden olyan könyvet beszereztetett a könyvtárba, ami a leletezéshez szükséges volt, valamint nagy hangsúlyt fektetett a bonctermi diagnosztika minőségére is.

Forrás: Karnok Csaba

Hangsúlyozta, orvostanhallgatók generációjának oktatta a patológia alapjait, és nevéhez fűződik a vesebetegségek biopsziás vizsgálatának megteremtése Szegeden. Hozzátette, Ormos Jenő még 85 éves korában is leletezett, munkáját 2009-ben Magyar Éremrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el.

A csütörtöki ünnepségen átadták az Ormos Jenő-emlékérmet is, azonban ezt az elmúlt 2 évben nem tudták megtenni, így most pótolták azt is. Kitüntetésben részesült Rovó László, az egyetem rektora, Lázár György, az orvostudományi kar dékánja, valamint Kiss Ferenc, akinek segítségével jött létre 1995-ben a Szegedi Pathologiáért Alapítvány.