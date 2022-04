Pályaválasztáshoz közeledő fiatalok látogattak a Hunguest Hotel Forrásba, a szállodában folyó munka kulisszái mögé is bepillantást nyerhetnek a Dózsa György Általános Iskola hatodikosai. A látogatáson Magyar-Mátyus Ditta marketingvezető fogadta a gyerekeket, a kamara részéről Medovárszkyné Szeles Zita és Kiss Éva pályaorientációs tanácsadók egyengették a programot.

Utóbbitól megtudtuk, a szegediek mellett zákányszéki, deszki és hódmezővásárhelyi iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez és a legnagyobb érdeklődés a turizmussal és a vendéglátással kapcsolatos. A Forráson túl lesz program egyebek között a szegedi Art Hotelben és a makói Gloriusban is – az utóbbiba a deszki iskolások látogatnak majd.

Csütörtökön a Szeged TV-be látogatnak iskolások, de a C-Mobil autós márkakereskedés is benne van a programban. Így a zákányszéki iskolások – egyebek között – szebbnél szebb BMW-ket is látnak majd a Kálvária sugárúton, nem beszélve a szervizről. Az építőipar területéről a Bodrogi Bau, a fémszerkezetgyártásból a Süd-Alu jelentkezett a programba.

A Radnai Edit osztályfőnök vezetésével érkező csapatnak egyebek között bemutatták a szálloda éttermét, ahol egyszerre akár 450 embert is meg tudnak vacsoráztatni. Konferenciateremből is van hasonlóan tágas, mellette persze kisebbek is. Mivel a Napfényfürdő Aquapolis medencéinek egy részében most éppen nem volt víz a karbantartás miatt, a fiatalok a gépészetet is megnézhették. Ez a terület érthetően a fiúkat érdekelte inkább. Szakértő kalauzuk is volt hozzá, Kónya Attila fürdővezető személyében