A győriszéki záportározó készültsége 45-50 százalékos, megvan a meder és a horgászturizmusra gondolva a pihenőrész feltöltése. Határidő szerint június 30-ára kell végeznie a kivitelezőnek a munkával, de innentől felgyorsulnak az események, mert a szükséges anyagok már a helyszínen vannak – tudtuk meg Péterné Bárkányi Tímeától, a balástyai önkormányzat projektfelelősétől. A kivitelező a közbeszerzésen kiválasztott szegedi Geo Hidrobau Kft.

A 96,1 millió forintos, százszázalékos támogatottságú beruházásban még a beton műtárgyakat, elemeket kell a helyükre tenni, valamint elkezdődött a rézsű, a töltés építése, megérkezett annak burkolóanyaga is. A műszaki átadás-átvétel után kérik meg a használatbavételi engedélyt, ami várhatóan egy-két hónap múlva érkezhet meg, a helybeli lakosok onnantól vehetik majd birtokba. Ezzel még nem zárulnak a környékbeli munkák, ugyanis a pihenőhely kialakítására júniusban nyújt be 20 millió forintra pályázatot a balástyai önkormányzat.

A területen a tervek szerint helyet kap tűzrakóhely, mosdó, öltöző, több pad, asztal, sétány, stég, és parkosítják a területet – sorolta a szakember. Hozzátette: ez még csak álomszinten létezik, de nagyon szeretnék megvalósítani, hogy a lakosságnak minél több olyan hely legyen a községben, ahol lazíthat, kikapcsolódhat, mint például a Vadásztanya vendéglő melletti pihenőpark.

Újabb záportározót is épít településünk, a gajgonyait, melyre TOP-os pályázaton 200 millió forintot nyertünk. A projekt jelenleg a tervezés szakaszában, stádiumában tart, ami szeptemberre zárulhat. Az említett összegben minden benne van, a záportározó megépítése és a pihenőrész kialakítása is – közölte Péterné Bárkányi Tímea. A projekt­menedzser még megemlítette: belügyminisztériumi pályázatból korszerűsítik a bölcsődét, a kazáncsere megtörtént, most következik a napelemek fel­szerelése.