Az adományozáson résztvevő családokat Havasi Katalin, a Tiszta Szívvel Egyesület elnöke köszöntötte.

Több mint tíz éve hagyomány, hogy húsvétkor a hódmezővásárhelyi Pékmester Sütödéje kalácsot ajánl fel a helyi rászoruló családoknak. Idén különleges helyzetben vagyunk. Az ukrajnai rettenet elől menekülő kárpátaljai magyarok és ukránok is vannak városunkban. Így az idei felajánlásban őket is megleptük 1-1 kilogramm húsvéti fonott kaláccsal. Szeretnénk egy kicsit ezzel is feledtetni velük az átélt borzalmakat – mondta Havasi Katalin.

Hozzátette, húsvétkor különösen jó érzés, hogy részt vehet az egyesület ebben az akcióban, hiszen a húsvét üzenete az élet győzelme a halál fölött és az önzetlen önfeláldozás, a másokért való tenni akarás.

A családok két félkilós fonott kalácsot kaptak ajándékba a Tiszta Szívvel Egyesület és a Pékmester Sütödéje jóvoltából. Fotó: Kovács Erika

Külön köszönjük Spektra Edvárdnak, hogy évről évre segíti a jótékonysági akciónkat. Meggyőződésem, ha példát mutatunk, szeretetet gyakorluk és segítséget nyújtunk a mindennapokban, az a saját napjainkat is megszépíti, és természetesen azokét is, akik ezt az ajándékot kapják – hangsúlyozta.

Szerda délután a Kagylóhéj Központban gyülekeztek a családok, 24 ukrajnai menekült és 24 hódmezővásárhelyi rászoruló család, hogy átvegyék a 2-2 félkilós kalácsból álló adományt. Ott találkoztunk Tatjánával, aki idős férjével és felnőtt gyermekeivel menekült Magyarországra.

A mi városunkat már lebombázták, a házunk, az otthonunk is odavan. Nem volt választási lehetőségünk, vagy odaveszünk mi magunk is, vagy menekülünk. A hatalmas bajban nagyon jól esett nekünk, hogy ilyen nagy szeretettel fogadtak bennünket itt Magyarországon, Hódmezővásárhelyen. Ha egyszer véget ér a háború, szeretnénk hazamenni, ha egyáltalán lesz hova. Folyamatosan figyeljük a híreket, sajnos nem sok jel mutat arra, hogy a közeljövőben vége lesz. Elmondani sem tudom, hogy milyen rossz érzés romokban látni az országunkat – mondta Tatjána asszony.