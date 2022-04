Sajtótájékoztatón ismertették a húsvéti előkészületeket: Szentesen szabadtéri kiállítással, tojásfa díszítéssel, motoros felvonulással és gasztro-fesztivállal is várják majd az érdeklődőket. A program egyben a Gólyás Ház újranyitása is, az októberben a Művelődési Központ égisze alá kerülő ház falait is megtöltik élettel.

Kifejezetten ígéretesnek ígérkeznek a húsvéti programok, amibe az adventi időszakhoz hasonlóan az Erzsébet teret is szeretnénk bevonni. Új helyszín lesz a Gólyás ház is, a Művelődési Központ munkatársai hónapok óta azon dolgoztak, hogy fogadhasson vendégeket az épület – mondta el Szabó Zoltán polgármester.

A részletes húsvéti programokat Vida Viktória, a Szentesi Művelődési Központ munkatársa ismertette: április 11-22-ig szabadtéri kiállítást szerveznek, a Kossuth téren 14-én tojásfa díszítéssel, 15-16-án pedig húsvéti mulatsággal várják a Gólyás Házban az érdeklődőket.

Az eseménysorozathoz a Szentes Városi Könyvtár is csatlakozik, közölte Szekeres-Dancsó Mónika igazgató, ők április 9-én kézműves foglalkozást szerveznek a felnőtt könyvtárban, április 14-én pedig a gyermekkönyvtárban rendeznek családi délelőttöt. Április 17-én, húsvét vasárnap a szentesi motorosok szórakoztatják a gyerekeket, a tojásvadászat után motoros felvonuláson osztogatják a csokitojásokat, tudtuk meg Dóczi Gábor szervezőtől.

Fotó: Kárpáti Lajos

Húsvét hétfőjén két éves kihagyás után folytatódik a Szentesi Kézműves Ízek Fesztiválja, közölte Matkócsik Pál, a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnöke. A programon hagyományos népi ételeket készítenek, de a nap folyamán a kézművesek munkájába is bekapcsolódhatnak a fesztivál vendégei. A sütés-főzés közben népi muzsika, néptánc színesíti a programot.