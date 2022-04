Mi, fideszesek azt vállaljuk, hogy Magyarországon béke lesz, kimaradunk a háborúból. Az egyetlen politikai erő vagyunk, amely képes garantálni a biztonságot. Ehhez az kell, hogy állítsuk meg Márki-Zay Pétert, a háborús uszítót. Nem szabad, hogy hatalmat kapjon, mert mindannyian veszélybe kerülünk és háborúba sodródunk. A mi programunk a béke!

- hangsúlyozta Lázár János.

Azt mondta, ha a választópolgárok bizalmat szavaznak vasárnap a Fidesznek, akkor az országban lesz gáz és üzemanyag.

Ne feledjék, a kenyeret előállító kemencéket orosz gázzal fűtik. A porcelángyár több mint 1000 munkatársa olyan gyárban dolgozik, ami ugyancsak orosz gázzal működik. Ha az oroszok bosszúból, mert beleavatkozunk a háborújukba, elzárják a gázcsapot, veszélybe kerülnek a munkahelyek. Ez is a választások fontos tétje. Azt is garantáljuk, hogy lesz élelem az asztalokon még ha azt is jósolják, hogy az unió élelmiszerválságba kerülhet. Már meghoztuk a szükséges politikai döntéseket, hogy Magyarországon állíthassuk elő a szükséges élelmiszerünk 80 százalékát

– jelentette be.

Lázár János hangsúlyozta, két világot tehetnek mérlegre a vásárhelyiek.

Gondolják végig, mit tettek Gyurcsányék a vásárhelyi kórházzal. Elvették a 13. havi nyugdíjat, a 13. havi fizetést. Gyurcsányék miatt 2010-ben 15 százalékos volt Vásárhelyen a munkanélküliség, ma pedig 3 százalék alatt van. Mindenki dolgozhat, aki akar. Ha Gyurcsány és Bajnai irányítja közös játékban Márki-Zay Péterrel az országot, akkor nagy árat fizet érte Magyarország. Előkerült már Bokros Lajos is

– mondta a Fidesz képviselőjelöltje.

Lázár János azt kérte, senki ne hagyja magát megtéveszteni a következő órákban.

Plakátok, szórólapok hirdetések, Facebook-bejegyzések özönlenek ránk amerikai segítséggel. Márki-Zay Péter emberei ellopták nagyon sok fideszes adatait, és megpróbálnak mindenkit befolyásolni, hogy ne menjenek szavazni, hanem maradjanak otthon. Szükségünk van mindenkire, aki az elmúlt 30 évben a jobboldalra adta a voksát. Nem hagyhatjuk, hogy akár 1 szavazót is elbizonytalanítson a külföldi propaganda, vagy a budapesti média, amely Márki-Zay Pétert akarja hatalomra segíteni. Azt is kérem, hogy keressék meg ismerőseiket, és vigyék el őket is szavazni, mert az ország és a saját biztonságuk a tét.

Lázár János szerint Hódmezővásárhelyen 1-1 szavazaton is múlhat a választás eredménye. Nyugalmat kért mindenkitől, mert úgy véli, Márki-Zay Péterék provokációjára is számítani kell.