Izgalmas szakaszához érkezett a Tündérszépek országos szépségverseny. A regionális fordulóba bejutott 13 Csongrád-Csanád megyei szépség közül helyi zsűrink kiválasztotta, kiket javasol a verseny döntnökei számára, hogy beválogassa a döntő mezőnyébe. Mint azt korábban megírtuk, az élő showműsorba, ahol egy Tündérszép fejére korona kerül, minden megyéből egy hölgy juthat be. Ők ezt megelőzően egy felkészítő táboron is részt vesznek majd.

Megyénk versenyzőt Gidró Kriszta, a Délmagyarország főszerkesztője, Bonifert Gábor kiadóigazgató és Karnok Csaba, lapunk fotóriportere zsűrizték. Bonifert Gábor elmondta, örömmel vett részt a Tündérszépek verseny regionális előválogatójának zsűrizésében. - Megtisztelő feladat volt, de korántsem könnyű. Köztudott, hogy Szeged a szép lányok városa, de a zsűrizés során meg kellett állapítanom, hogy mindez jóval nagyobb földrajzi értelemben is igaz. A nagyszámú jelentkező értékelésénél számomra a külcsíny mellett a belbecs is sokat számított. A versenyzők adatlapjainak és bemutatkozásainak áttekintése során sok izgalmas és érdekes karaktert, igazi egyéniségeket is lehetett találni. Ami nem csoda, hiszen ehhez a megmérettetéshez kell egy kis vagányság, huncutság és kíváncsiság. Minden jelentkezőnek kívánom, hogy ezekre az értékekre nagyon vigyázzanak a jövőben is, a továbbjutók sikeréért pedig izguljunk együtt - fogalmazott.

Két zsűritársával együtt végül úgy döntöttek, hogy Kecskés Liza, Varga Jázmin Kata, Csizmadia Alexandra, Kálmán Kinga és Opačić Nikoletta kapja meg az esélyt, hogy a döntős zsűri asztalára kerüljenek képeik. Hogy az öt szegedi lány közül ki lesz az, akit végül képviselheti megyénket a verseny utolsó szakaszában, hamarosan kiderül. Ahogyan az is, ki juthat be a közönség jóvoltából a döntőbe - ennek eredményét hétfőn közöljük. Az olvasói értékelések alapján régiónként továbbjutó egy-egy szépség a szerdán induló fordulóban gyűjtheti ismét a szívecskéket a döntőbe jutásért hét napon keresztül.