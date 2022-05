Idén először volt egy úgynevezett Gamer Corner, ahol az érdeklődők kipróbálhattak két olyan, élethű élményt nyújtó autóverseny-szimulátort, amellyel Báldi Gergő világbajnoki címet szerzett

– folytatta Tóth Gábor. Gergő maga is itt volt, versenyre is ki lehet hívni, egy-egy ilyen összecsapást Méhes Gábor, egykori kollégánk „közvetített”. E sorok írója is próbálkozott, de a bemelegítő körök időeredményét látva szerényen elállt a kihívástól.

A gamer cornerben több csúcskategóriás gép is volt, sőt, a múlt és jelen tematika keretében két Commodore64 gépen is lehetett játszani.

A színpadon nem termékbemutatókat láthattak, hallgathattak az érdeklődők, hanem olyan inspiratív előadásokat, amelyek után vélhetően máshogy fognak gondolni az adott témára. Volt szó zsaroló vírusokról, információbiztonságról, okos otthonokról, de még űrkutatásról is.