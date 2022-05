ÚtOn: A külső részeken, főutakon, Rókusi, Makkosházi, körúton máris sokan vannak, sőt a körforgalom fele menő oldal erősen torlódik, mert a Rókusi és Körtöltés sarkon egy busz és egy autó ütközött. A sugárutakon is erős a forgalom, a József Attilán, Kossuthon, Kálvárián illetve a Szabadkai úton. A tarjáni és felsővárosi területeken is egyre lassabban lehet menni, Budapesti körút, Csillag tér, Szilléri sugárút tele vannak. Sok a jármű a Felső Tisza-Parton, itt a kifele menő oldalon a Hajós utcától az Etelka sorig a külső sávot szakaszosan felbontották, így az nem használható. A Damjanich, Pulz és Teréz utca, Dugonics tér, Aradi vértanúk tere is sűrű, a Szentháromság utca, Boldogasszony sugárút, Széchenyi tér környéke, Stefánia szintén, ez utóbbin a Vár utca és a színház között felmarták az utat. Újszegeden a Makai, Szőregi út ontja befele az autókat, egyre többen vannak a Thököly és Bérkert utcán, valamint a Temesvári körúton, Csanádi és Vedres utcán, a hídfeljárókon, mindkét hídon belassult az átjutás.

Az érettségire középszinten több mint 49 ezren, emeltre pedig csaknem 20 ezren jelentkeztek. Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc. Az első feladatlap (olvasott szöveg értése) kitöltésére 60, a másodikéra (nyelvhelyesség) 30 perc áll rendelkezésre. 15 perces szünet után a hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következik 30 percben, majd 60 perc áll rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc. A vizsgán az előzőekben felsorolt típusú feladatlapok szerepelnek, ugyanabban a sorrendben, a feladatok megoldására fordítható idő azonban 70, 50, 30 és 90 perc.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, amelyről a vizsgázónak kell gondoskodnia. A többi feladatsornál semmilyen segédeszközt nem lehet használni. Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik.