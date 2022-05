Ráadásul mindenkit megnyugtatott, hogy ha egy felnőtt szeretne, ő is kaphat az édességből, nem zavarják el. A sándorfalvi programot vasárnap délután 2 órakor kezdték, de addigra már le volt sütve egy jó adag palacsinta, amire szükség is volt, hiszen folyamatosan érkeztek a gyerekek a rendezvényre. Aki pedig nem akart palacsintázni vagy már túl volt rajta, az más programok közül is válogathatott.

Ott voltak a Kövér Béla Bábszínház óriás, és kevésbé óriás bábjai, a művészek még egy bábsimogatót is rendeztek. Az ilyenkor szokások arcfestésen és kürtőskalácson kívül pedig meg lehetett nézni a település tűzoltóautóit, de a rendőrök is kivonultak a saját járművükkel. Délután még fellépett a Tejbegríz együttes és a Budai Sándor citerazenekar is.