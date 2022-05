Kilencedik alkalommal szervezett országos szakmai konferenciát a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. A hétfőn kezdődött, kétnapos programsorozaton az egyházi, állami és civil szolgáltatók képviselői is jelen vannak, témája pedig a gyermekbántalmazás megelőzése.

A konferencia a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak kifejezetten a rendezvény témájára készült tánckoreográfiájának bemutatásával kezdődött. A hatásos produkciót követően Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója is személyes történettel vezette fel gondolatait.

Egy intézetis társáról beszélt, akit a nevelők sokszor megvertek, ami miatt egyszer végleg megszökött. Évekkel később az újságban olvasott róla, miszerint erőszakos bűnelkövetőként rendőri intézkedés alá vonták, eközben pedig életét vesztette. Hangsúlyozta: több mint 30 éve, hogy ez a fiú bántalmazott lett, ez a jelenség azonban a mai világban is gyakran tapasztalható, ahogyan az is, hogy az ilyen fiatalok gyakran maguk is bántalmazóvá válnak.

Beteg ember, aki bánt egy gyereket – jelentette ki Kothencz János, aki bár hangsúlyozta, hogy kezdünk egyre érzékenyebbek lenni erre a jelenségre, ennek köszönhetően pedig egyre több ilyen eset napvilágra kerül, azt kívánta, hogy a konferencia törje meg a közönyt.

Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa azt mondta a konferencia résztvevőinek, az ő felelősségük, hogy ne csak tudják, de sokak számára elérhetővé is tegyék, miért kulcskérdés a gyermekjogok védelme.

A gyermekjogok annyit érnek, amennyit a joggyakorlatban megvalósítanak belőlük. Sajnos az a tapasztalat, hogy időnként félrecsúsznak a döntések és a megelőző intézkedések nem eléggé hatékonyak, illetve csak akkor derül ki, hogy baj van, amikor már komoly tragédia történik. Ezen a konferencián többek között ennek az okainak a feltárására is lesz lehetőség – fogalmazott.

A rendezvényen részt vett Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár is, aki beszédét azzal kezdte: aki azt gondolja, hogy a gyermekvédelem buksisimogatás, nagyot téved.

Ez egy lelket próbáló szolgálat és hivatás, amiért köszönet az ebben résztvevőknek – fogalmazott. A gyermekbántalmazásról azt mondta, ebben nincs elfogadható, minimális mérték, a zéró tolerancia közös kiindulási alap.

A statisztikákat idézve pedig arról tájékoztatott, hogy azok többsége kortárs bántalmazás és intézményi keretek között zajlik.

Ezért kell az érintett fiataloknak minél több családi mintát és jövőképet adni, hogy az őket ért traumákat ne bántalmazásban éljék ki – hangsúlyozta, majd Pintér Sándor belügyminiszter szavait idézve kiemelte: a gyermekvédelem területén továbbra is szükség van a civil, egyházi és alapítványi szereplők, valamint a családok együttműködésére.