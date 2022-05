Csütörtökön megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során ugyan minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Délmagyarország és a delmagyar.hu címlapján, de már az első naptól, tehát május 5-től május 26. éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.



Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó döntő gálaműsoron derül ki szeptember 8-án. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük – de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.



Csongrád-Csanád megyét Kálmán Kinga képviseli, aki a döntő kapcsán lapunknak elmondta, nagyon meglepődött, de természetesen örült annak, hogy ő lett a kiválasztott. – Édesanyám hívott fel a hírrel, először el sem akartam hinni – mesélte a diáklány, aki a napokban más izgalmakkal is kénytelen volt foglalkozni, hiszen érettségizik. Ma azonban végez az utolsó írásbeli vizsgájával is, így több ideje lesz olvasni korábbi modellek nyilatkozatait és videókat nézni, többek között ugyanis így is készül a Tündérszépek utolsó fordulójára. Szerdán kiderült az is, hogy huszonkettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.