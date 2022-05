Amikor a Fűzfa utcán végighajtottunk késő délelőtt Tiszaszigeten, kis híján elmentünk a telek mellett, ahol kedd délutánig egy könnyűszerkezetes fa családi ház állt. Csak kormos, elszenesedett gerendák maradtak az épületből, ami húsz perc alatt leégett. Johan Zsuzsanna édesanyja egyedül tartózkodott otthon, amikor felcsaptak a lángok, még nem derült ki, mi volt a tűz oka. A katasztrófavédelem a helyszínen vizsgálódott ottjártunkkor, a szomszédok az udvaron álló nyárfa gyúlékony termésére gyanakodtak.

2012-ben vásároltuk a könnyűszerkezetes faházat, ami a 90-es években épült - tudtuk meg Johan Zsuzsannától.

Édesanyja nem sérült meg, de még a sokk hatása alatt állt. A három kutya, az öt ló sértetlenül átvészelte a tüzet, egyedül a két macska sorsáról nem tudnak még semmit. A szülők éppen 14 éves fiuk szülői értekezletén voltak Szegeden, amikor a tűzeset történt.

A család Somogy megyéből érkezett. Nincs itt rokonságuk, de a falu, ahogy Zsuzsanna meghatottan mesélte, azonnal összefogott. A lovakat egy helyi gazda fia fogta be, és a lovardában találtak nekik helyet, a kutyák a családdal együtt kaptak szállást egy falubeli lakosnál.

Jönnek a bútorfelajánlások, háztartási eszközök. A polgármester úr is behívott minket, készítsünk tervet az újjáépítésre, hogyan tovább. A házat már nem siratom, leégett, ezzel nincs mit tenni. Ezen az összefogáson viszont mindig elérzékenyülök, amikor beszélünk róla.

Volt a házra biztosítás, de vannak dolgok, amiket pótolni nem lehet vagy nagyon nehezen. Iratok, férj és feleség diplomája - férje a helyi iskolában tanít testnevelést -, a feleség díszdobozos doktori oklevele, a tudományos munka a számítógépen, amiből jövő héten Lengyelországban tartott volna előadást.

Turkológus, jelenleg is részt vesz egy lengyelországi kutatócsoport munkájában a Jagello egyetemen. Készpénz, amit a terápiás munka elindítására tettek félre - lovakkal és kutyákkal szeretne dolgozni Zsuzsanna, gyógypedagógusnak tanul, terápiás kutyájával éppen kedd délelőtt járt a GEMMA iskolásainál.

Fotó: Török János

Az öt lovat is meglátogattuk, szelídek, kedvesek és szépek, ismeretlenül is simogathattuk őket. Most újratervezés következik - követni fogjuk a szerencsétlenül járt család történetét.