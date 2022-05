Lejárt a kormányhivatalokat irányító kormánymegbízottak 4 évre szóló megbízatása, a törvény szerint ugyanis az a miniszterelnök mandátumával egyszerre szűnik meg. Bár a kormányfőt hétfőn már megválasztotta a parlament, azoknak a listáját még nem tették közzé, akik a 2022–2026 közötti időszakban vezetik majd a megyei kormányhivatalokat. Így tehát megyénkben Juhász Tünde megbízatása is lejárt, ennek kapcsán arra kértük, hogy értékelje az elmúlt 4 évet.

Minden szempontból rendhagyó volt a 2018–2022 közötti kormányzati ciklus, mert bár a területi közigazgatásnak több mint 4000 feladat- és hatásköre van, a 2020-as év elejétől a koronavírus-járvány elleni küzdelem volt a fő tevékenységünk. Olyan feladatokat kaptunk, amelyek szinte az egész hivatalt érintették. Az 1600 fős hivatalban 1400 ember foglalkozott valamilyen módon a járványügyi teendőkkel, amelyek közt volt kontaktkutatás, hatósági határozat ki­­állítása, oltóanyag-logisztika, az oktatási intézményekben dolgozók tesztelésének szervezése, valamint a védőeszközök szétosztásának lebonyolítása is – nyilatkozta a Délmagyarországnak. Megjegyezte, mindenképpen súlyos problémát okozott a koronavírus a mindennapokban, de a kormányhivatal apparátusa egy emberként állt helyt, közösen együttműködve, összetartva dolgozott.



Juhász Tünde 2011 óta munkatársa a Csongrád-Csanád Me­­gyei Kormányhivatalnak. 2011 és 2014 között kabinetvezetői, 2014 óta pedig kormánymegbízotti feladatokat lát el. Az elmúlt 8 évet összefoglalva azt mondta, minden szempontból sikeres a hivatal.

A járási hivatalok 2013-ban nyíltak meg. A 2014–2018-as cik­­­­lusban a kormányhivatalok megerősítése, feladatbővítés zajlott. A szakigazgatási szerve­zetek 2015-ben tagozódtak be, 2017-ben pedig feladattal és hatáskörrel erősödtek meg a hivatalok, miközben sorra nyíltak meg a kormányablakok. Utóbbiak lét­­re­­hozása, hálózatuk kiépíté­­se sikertörténet megyénkben is, hiszen 2018-ra nem maradt olyan okmányiroda, amely ne alakult volna át az egységes arculatú ügyfélfogadási hellyé – emlékeztetett.



Juhász Tünde szerint az el­­múlt 8 évben elért legnagyobb siker az ügyfél-elégedettség. Minden évben több 10 ezer ügyfél mondhat véleményt, 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy mennyire elégedett a kormánytisztviselők felkészültségével és hozzáállásával, valamint a szolgáltatás színvonalával. Míg az elégedettség mértéke 4-5 évvel ezelőtt 4,91, addig tavaly már 4,96 volt.

Ezt már nem tovább fokozni, hanem megtartani kell, ami bő­­ven elég feladat. Az ügyfelek elégedettségén túl büszke vagyok a munkakörülményekre is, amit 2014 óta sikerült kialakítanunk. A kollégáim mind szakmailag, mind emberileg magas színvonalon végzik a feladatukat a szolgáltató államhoz méltó környezetben – hangsúlyozta.



A következő négy év feladata az lesz, hogy munkatársai a jö­­vőben se veszítsék el motiváció­jukat abban a szolgálatban, amelyet nap mint nap végeznek. Ugyanakkor hozzátette, cél az elmúlt 8 évben elért színvonal megtartása is.



Kérdésünkre beszélt arról is, hogy a sport az, amely segíti, hogy kiegyensúlyozott legyen. A heti rendszeres ökölvívóedzéssel fizikálisan és mentálisan is le tudja vezetni a felesleges energiákat. Juhász Tünde nyaranta pedig evezni és úszni is jár, leginkább szülővárosában, a vásárhelyi uszodában rója a hosszokat.