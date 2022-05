Vásárhejj, Tanyasiak, Hun vitézek, H(Sz)ivatal, Székelyek, Dijóósgyőr – nem, nem felejtettünk el helyesen írni, és a korrektorunk se ment szabadságra, hanem ezek mindegyike azoknak a csapatoknak a neve, amelyek tagjai próbára tették erejüket és fittségüket szombaton a zsombói-szatymazi-balástyai határ közelében, Barátpuszta mellékén. Tanyasi tízpróbát tartottak Görgényi Gábor kis birtokán, mely lelkes szurkolók kiabálásától volt hangos.

Nagyon jól isztoook! Jó a részidő! – így indult a biztatás az első versenyszám előtt, mely a szekértolás volt, és amely előtt a férfiaknak egy üveg sört, míg a nőknek egy üveg szénsavas vizet kellett meginni. Mint később kiderült, ez nehezítés volt, ugyanis Szabó Sándor szervező szerint minél kevesebb folyadékot fogyaszt egy versenyző a feladatok előtt, azokat annál könnyebben tudja teljesíteni. Szép nagy kört kellett menni a szekérrel, melyet egy ember irányított elöl, hátulról pedig öten-hatan tolták úgy, hogy rajta ült Adamik László versenybíró, a hátsó részen pedig az ellenfelek közül öten.

Toljátooook! Meg ne állj a célig! – zengett szombat délelőtt. A szekértolás után jött az akadálypálya, a patkódobás, a lányrablás, a tuskódobás, a talicskatolás, a rúdtartás... Soroljam még? A tanyasi lányoknak kvízzel is készültek a szervezők, melynek kitöltése után az egy 200-as szög beverésével is meg kellett birkózniuk. Végül az ősi magyar játék és a kötélhúzás következett. Eközben bográcsban pörkölt, krumplis tarhonya és babgulyás főtt, míg desszertnek óráspalacsinta készült. Volt még szekerezés és szalmabála-pályán foci is.