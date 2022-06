A Holocaust mintegy 3 ezer szegedi áldozatára emlékeztek kedden a Nagyállomáson. Immár 78 éve, hogy három szerelvény elszállította a haláltáborokba a zsidókat a városból, ahonnan legtöbbjük soha nem tért vissza. Az ünnepséget a Wesley-iskola diákjai versmondással és a szörnyű események összefoglalójával kezdték, majd Ifj. Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkésze beszélt. Mint fogalmazott, vannak veszteségek, amelyeket nem tudunk visszahozni, de nem szabad soha megfeledkezni azokról, akiket hátrányos sorba kényszerítettek.

Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője arról beszélt, hogy a zsidó nép mindig bűnbakszerepet kapott a történelemben. Majd kiemelte: ismét veszélyes korszakot élünk, mert a pandémia után megugrott az antiszemita bűncselekmények száma, az uszító eszmék pedig akadálytalanul terjedhetnek a közösségi médiában.

Tóth Károly önkormányzati képviselő felidézte a szegedi zsidóság ellehetetlenítésének, gettósításának majd elhurcolásának történetét, majd emlékeztetett: sokan akkor is némák maradtak és sokan most is elhallgatják ezeket a bűnöket. Iványi Gábor lelkész erre reflektálva annyit mondott: súlyos felelősség hallgatni. Ezer év múlva is emlékezni kell azokra, akiket elveszítettünk – tette hozzá.

Az ünnepség koszorúzással zárult.