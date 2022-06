Ha szabad rögtön egy focis ha­­sonlattal indítani, akkor Varga Lilla egy üres területre tört be első könyvével, hiszen nem gyakran kerül a polcokra egy futballista-életrajz női szerző tollából. A csongrádi könyvtáros maga is focizott, emellett pedig óriási Bayern München-szurkoló, így amikor a Covid ideje alatt „rászakadt” szabadidejét hasznos formába igyekezett önteni, akkor nem volt kérdés, hogy kedvenc játékosának bayernes karrierjét járja körül. Így született meg az Arjen Münchenben.

Küzdeni a végsőkig

Több szálon is kötődöm a focihoz, nézni és játszani is szeretem, az egyetemig én is fociztam. Apukám is Bayern München-szurkoló, én közel tíz éve vagyok az. A Liverpool elleni 2001-es, egyébként elbukott szuperkupadöntőn szerettem bele a csapatba. Tetszett az, hogy sosem adják fel, az utolsó pillanatig küzdenek. Komoly „fotelszurkolónak” tar­­tom magam, a meccseiknek körülbelül kilencven százalékát láttam – mesélt a bajor sztárcsapathoz való kötődéséről Varga Lilla.

Unatkozik? Írjon könyvet!

Lillát mindig is foglalkoztatta a labdarúgás világa, korábban is blogolt már fociról, így amikor a koronavírus-járvány ideje alatt több lett a szabadideje, belevágott a könyvírásba.

Arjen Robben volt a kedvenc játékosom, tetszett a já­tékstílusa, én is próbáltam úgy játszani, mint ő – mesélte mosolyogva Lilla

Amikor hirtelen túl sok időm lett a Covid alatt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan hasznosíthatnám értelmesen, akkor egyszer csak belém hasított, hogy én ezt meg akarom írni – tette hozzá.

Mint a szerző elmondta, ez egy szurkolói könyv, egy ra­jongó szemével pillanthatunk végig Arjen Robben karrierjén, különös tekintettel a Bayern Münchenben töltött évekre.

Nosztalgia és inspiráció

Azt is próbáltam megmutatni, hogy mennyire szükségük volt egymásra, Robbennek a Bayern­­re, a csapatnak pedig a holland szélsőre. A Bayern-szurkolók szá­­mára kellemes múltidézés, nosztalgiá­zás lehet ez a történet, hiszen jó felidézni a sok nagy meccset. Aki pedig nem a csapat rajongója, annak abból a szempontból ajánlom ezt a könyvet, hogy ebből jobban megismerhetik Robbent, akinek nagyon inspiráló lehet a története: példamutató a küzdeni tudása és az, hogy hányszor állt talpra, akár komoly sérülés után is – beszélt könyvéről Varga Lilla.

Mint a focirajongó szerző el­mondta, az Arjen Müchenben sztorival megjött a kedve az íráshoz, Robert Lewandowski, a Bayern lengyel csatárának karrierjét is szívesen megírná.

A foci világához és Arjen Robben egy rajongó szemüvegén keresztül látott történetéhez a nyár során kerülhetünk majd közelebb, Varga Lilla könyvbemutatóját nyárra tervezik a Csemegi Károly könyvtárban.