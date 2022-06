Második helyezést ért el az SZTE Gyakorló Gimnázium és Ál­­talános Iskola nyolcadikosokból álló csapata a II. Országos Kodály Zoltán Műveltségi Vetélkedőn. A megyei jogú vá­­rosok felsős diákjai számára kiírt megmérettetés nemcsak azért különleges, mert ének-zenei tematikájú tanulmányi versenyt alig rendeznek, hanem azért is, mert az abban számon kért elmélet még a zenekedvelő felnőttek számára is kihívást jelentene.

A verseny három forduló­ból állt, mindig előre megadott tananyagból kellett fel­­készülni, amelyet fokozato­san bővítettek – mondta a csapat felkészítő tanára, Molnár-Palusek Emese. Ez azonban csak első hallásra tűnik egyszerűnek, hiszen bár lehetett tudni, mit kérdezhetnek, ez így is hatalmas tudásanyagot ölelt át.

Természetesen Kodály életrajza volt az alap, de ezt kiegészítették fotókkal, amelyekről szintén tudni kellett, mikor és hol készültek, valamint Kodályról szóló idézetekkel, amelyekről amellett, hogy ki mondta, még azt is számon kérték, hogy mikor. Ezeken fe­­lül voltak zenehallgatási feladatok is. Amellett, hogy egy részlet alapján fel kellett tudni ismerni az adott művet, ismerni kellett annak keletkezési körülményeit éppúgy, mint a szerkezetét. Ugyanezt pedig egy kottarészlet alapján is meg kellett tudni oldaniuk a gyerekeknek. Természetesen énekelni és kottát olvasni is kellett – sorolta a peda- gógus.

Az SZTE Gyakorlóból egyébként két csapat is indult a versenyen, a hatodikosok a városi fordulón harmadikok lettek a 14 csapatból. Onnan azonban csak a győztes nyolcadikos csa­­pat juthatott tovább. Soós Hanna Rebeka, Becsy Sarolta Borbála, Stein Lili, Wodala Jú­­lia Magdolna, Petykó Júlia Lili és Láng Dorka Hanna a területi versenyről a harmadik helyen kerültek be az országosra, vagyis a júniusi döntőben egy helyet még javítani is tudtak.

Eredményüket különösen ér­tékessé teszi, hogy a végső megmérettetésen rajtuk kívül minden más csapat zeneiskolából vagy ének-zene tagozatos intézményből érkezett.

A lányok elmesélték, hetente kétszer nulladik órára jártak be az iskolába, hogy felkészüljenek a versenyre, mindezt úgy, hogy közben a szóbeli felvételijükre is tanultak.

Emese néni rengeteget segített nekünk: rendszerezte a tananyagot és kottákat kölcsönzött nekünk a könyvtárból. De így is csak úgy lehetett ezt a rengeteg elméletet megtanulni, hogy felosztottuk magunk között – mesélték.

Bár elismerték, az alapműveltségen messze túlmutató, amit Kodályról megtanultak, többüknek ez hasznos lehet, hiszen Saci és Júlia például már biztos, hogy zenei pályára készül.

De mindenki másnak is nagy élmény volt ez a verseny, mert bár sokat tanultunk rá, nagyon jó csapattá váltunk köz­ben – tették hozzá a fiatalok.