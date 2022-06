Kérdésünkre elmondta, az évek során megváltozott a zenei ízlése, ahogyan a közönségének az ízlése is, de azt látja, hogy a rajongói azonosulni tudnak az új stílusával, hiszen például az 5 évvel ezelőtt megjelent Kimentünk a divatból, és a 3 évvel ezelőtti Egyensúly című száma is nagy sikert aratott. Ugyanakkor azt tapasztalja, hogy a közönségnek szüksége van arra, hogy a régi dalokat is énekelje a koncerteken.

Nagyon szeretek zenélni, a zene burkában élem az életemet, ami egy nagyon kiváltságos állapot, hiszen ezáltal számomra nincsenek szürke hétköznapok. Az emberek szeretete és a tőlük kapott mérhetetlen sok energia által könnyű boldogan élni. Ezt sokan nem tapasztalhatják meg, de azt kívánom mindenkinek, hogy ennek legalább egy kicsi szeletében részesüljön, hiszen ez mindenkinek járna – mondta el arra a kérdésünkre, hogy mi motiválja őt a mindennapokban.

Rudi szerint Szeged hazánk ékköve

Krisz Rudinak utoljára tavaly áprilisban jelent meg új zenéje Egyedül címmel, így arról is érdeklődtünk nála, hogy mikor számíthatunk tőle új dalra. Azt mondta, a nyár a koncertezésről szól majd, még hétköznapra is jut a fellépésekből, így új dalok készítésére szeptembertől jut majd idő, és ahogy korábban, úgy most is a kedvese írja majd a dalszövegeket.

Mint ismert, a '90-es évek tinisztárja időközben édesapa lett, ma már két és féléves a kislányuk, akiért különösen hálás a Jóistennek. Megjegyezte, igyekszik minél több időt a gyermekével tölteni, ugyanakkor minden elismerése az édesanyáké, akiknek 0-24-ben édesanyának kell maradniuk és foglalkozni kell a gyermekükkel.

Az elmúlt években egyébként gyakran járt a megyeszékhelyünkön Krisz Rudi, mint kiderült, ezt szívesen teszi, ugyanis a technikusával és mindenesével, vagyis a testvérével többször beszéltek már arról, hogy kellene itt vásárolniuk egy lakást, mert úgy vélik, Szeged hazánk ékköve. Kitért arra is, hogy amikor egy folyami hajón dolgozott énesként, akkor többször végighajóztak a Tiszán és Szegeden is kikötöttek, aminek nagyon örült, ugyanis számára toplistás a városunk.

Hajnalig tart a show

