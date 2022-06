Eljött a nap, amire szinte minden diák vágyott: ma minden iskolában megszólal az utolsó csengő, ami nemcsak a tanítási nap, de az egész tanév végét is jelzi. Megkezdődik tehát a két és fél hónapos vakáció, szeptember elsejéig szabadságra mennek a gyerekek. Törvény szerint ma még tanítással kell telnie az iskolákban töltött időnek, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ilyenkor már nem sok helyen nyúzzák a diákokat. Fagyizás, szabad foglalkozás, beszélgetés – nagyjából emiatt mennek be az intézményekbe, de persze ez alól is vannak kivételek.

Forrás: Sándor Judit

Mi az utolsó pillanatig megadjuk a lehetőséget a diákoknak arra, hogy javítsanak. Éppen ezért az osztályozó értekezletet is szerda délután tartjuk, így aki akar, akár az utolsó napon is felelhet – mesélte Lázár Zoltán, a Jerney János Általános Iskola intézményvezetője. Ottjártunkkor az ötödikesekkel nézték át az érintett diákok javítódolgozatát. Ha azok nem sikerültek volna, ők is éppen feleltek volna. De sikerült, így nem kettes leszek töriből, hanem hármas – büszkélkedett egyikük, Viktor. Ha már megszakítottuk az órát, arra kértük a gyerekeket, meséljenek arról, milyen érzésekkel várják a vakációt.

Forrás: Sándor Judit

Igazából nem akarom, hogy vége legyen a sulinak. Nagyon szeretek ide járni, és sok mindent tudunk tanulni – mondta Alexa. Nekem a barátok is fognak hiányozni – tette hozzá Armand. Nem ők voltak az egyetlenek, aki azt mondták, kicsit szomorúak, hogy ilyen hosszú lesz a szünet, de azért nem kell aggódni: egyikük sem fog sírva ücsörögni a suli lépcsőjén egész nyáron. Amikor azt kérdeztük, mivel töltik a nyári szünetet, először záporoztak a tipikus válaszok: telefonozással, gépezéssel. Utóbbival kapcsolatban megjegyezték: így tartják a barátokkal a kapcsolatot. Persze személyesen is, de úgy nem mindenkivel egyszerű. Aztán jöttek a kevésbé elkeserítő programok: strandolás, kirándulás. De volt, aki azt mondta, rajzolgatni fog, más grafikákat készít a tabletjén, és olyan is akadt, aki zeneírásra használja majd rengeteg szabadidejét.

Forrás: Sándor Judit

Kíváncsiak voltunk arra is, mit gondolnak az ötödikesek, a tanároknak mennyi nyári szünetük van, és azt mivel töltik. Én régen azt hittem, bezárják őket egész nyárra a tanáriba – árulta el Árpád. Ezen mindenki jót nevetett, bár tény, hogy a többi elképzelés sem feltétlenül fedte a valóságot. Pasiznak, csajoznak, pihennek, lazítanak – nagyjából ezek hangoztak el. Mire az igazgató feltette a kérdést: akkor szerintük ki szervezi meg az évzárót, ki írja a bizonyítványokat, ki írja meg a jelentéseket a tankerületnek és ki készíti elő a jövő tanévet? Június végéig mindenki dolgozik, utána pedig a tantestület nagyjából fele táboroztat. Augusztus 20-tól pedig ismét bent vagyunk az iskolában. A mi nyári szünetünk tehát egy hónappal eleve rövidebb, de azt az időt is sokan arra használják, hogy a tanmeneteiket javítgassák – árulta el Lázár Zoltán.

Az azonban tény, hogy holnaptól sokkal csendesebbek lesznek a folyosók, gyerekek már nem lesznek az iskolákban. És ez így is marad szeptember elsejéig, egészen pontosan 77 napig.