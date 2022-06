Jelzett a szén-monoxid-érzéke­­lő egy szegedi lakásban múlt vasárnap délután. A szegedi tűz­­oltók méréseket végeztek a lakásban, a műszerek is kimutatták a gyilkos gázt. A jelzőkészüléknek köszönhetően senki sem sérült meg.

Riasztott a szén-monoxid-érzékelő szerdán egy makói csa­­ládi házban is. A tűzoltók gyorsan kiértek a helyszínre, és azonnal megkezdték a méréseket. A műszerek ebben a házban magas értékeket mutattak, a gázszolgáltató szakemberei két, nyílt égésterű vízmelegítőt a lakók biztonsága érdekében azonnal leválasztottak a hálózatról. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően szerencsére itt sem sérült meg senki. Ahogy olvasható, néhány nap alatt kétszer is a szén-monoxid miatt kellett vonulniuk a tűzoltóknak, pedig már régen nincs fűtési szezon.

Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid nemcsak télen, hanem nyáron is kö­­vetelhet életeket. Elmondta, hogy a fűtési szezon végével csökken valamelyest, de nem szűnik meg teljesen a szén-monoxid-mérgezés kialakulásának veszélye. Az egész évben használt gázüzemű átfolyós vízmelegítők, bojlerek és az időszakosan használt fatüzelésű kályhák, kandallók karbantartásának elmulasztása ese­­tén a fűtési szezonon kívül is fennáll a szén-monoxid-mérgezés kialakulásának kockázata.

A gyilkos gázzal kapcsolatos balesetek több mint fele továbbra is a fürdőszobákban történik. Az okok között pedig a levegő-utánpótlás hiánya szerepel az első helyen. A gázüzemű átfolyós vízmelegítők, vagy a bojlerek és a páraelszívók egyidejű működése esetén egy teljesen zárt fürdőszobában percek alatt elhasználódik az álló levegő. Az így keletkező vákuum hatására az égéstermékek visszaáramlanak a ké­ményből a készülékbe, majd a fürdőszobába, és már kész is a baj.

Csongrád-Csanád megyében az idei első negyedévben 18-szor riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat. Két ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, egy ember meghalt.

Az elmúlt évekhez képest szokatlanul hideg tavaszi idő­­járás miatt a fűtési szezon kitolódott, emiatt a tüzelő-fűtő berendezések fokozott igénybevételnek voltak kitéve. Az eszközök karbantartását célszerű a következő fűtési szezon előtt, még a nyár folyamán betervezni.

A katasztrófavédelem szakemberei mindenkinek azt ajánlják, hogy szerezzen be egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt. Fontos tudni, hogy ezek­­nek az érzékelőknek is van szavatossági idejük. Javasolt az eszközt két­évente megfelelő tanúsítványokkal rendelkező laboratóriumban bevizsgáltatni. A katasztrófavédelem web­­oldalán megtalálható az ellenőrzéseken megfelelt és a megbukott érzékelők listája is.