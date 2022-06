Huszonöt éve van a szakmában Bodnár Antal, de még mindig talál benne szépséget, ezért nemcsak megrendelésre, hanem jótékonyságból is dolgozik. A szentesi festővel gyakran találkozni iskolák, óvodák környékén: a Százszorszép Óvo­­dában kültéri játszóeszkö­zöket és egy csoportszobát újított fel a csapatával, dolgoztak a Rákóczi úti óvodában is, a Koszta József Általános Iskolában pedig több tantermet is kifestettek.

A jótékonysági festéseket először itt, a kertvárosi iskolában kezdtük: három gyerekünk van, mind abba az iskolába jár vagy járt. Ott festettük az első termet, azóta már a negyedik készül. A Százszorszép oviban is festettünk csoportszobát, de a Rákóczi úti óvodában is dolgoztunk, legutóbb pedig a kórház onkológiai osztályán segítettünk be

– mesélte Bodnár Antal.

Elsőnek meglepődtek, amikor felajánlottam a segítségemet, hogy ingyen kifestjük a termeket. Nem divat, hogy önzetlenül segítsenek az emberek. Aztán persze pozitívan fogadták, nagyon hálásak voltak. A legjobb pedig látni az örömöt a gyerek arcán, amikor elfoglalják a szép, tiszta termüket

– tette hozzá a szobafestő.

A szentesi lokálpatrióta nem csak munkájával segít: szívügye a környék, ezért több olyan kezdeményezést is elindított, ami jobbá teheti a kertvárosiak életét. Neki köszönhetően került ki például kupakgyűjtő szív a helyi bolt elé, ő szervezte meg a környék lakóit összehozó, egész napos kertvárosi expót, és az ő kezdeményezésére készült el egy focipálya is a tömbházak között.

Mindig agyalok, hogy mit lehetne csinálni, nekem az a mottóm, hogy jobb adni, mint kapni. A tevékenységemmel a többi kollégának is szeretnék példát mutatni, mert ha nyolc-tíz festő összefogna, akkor hegyeket lehetne megmozdítani

– összegzett Bodnár Antal.