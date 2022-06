Hiszel abban, amit csinálsz. Sokat gondolkodtam ezen, mert édesapám, Kazi Imre pél­­dául más beállítottságú volt. Amikor a sikeres Fényes vendéglőt csinálta a faluban, hívták Szeged legjobb helyeire szakácsnak, de nem ment, amit gyerekként sose értettem. Régóta bennem van, hogy valami maradandót szeretnék alkotni, amire a fiaim is büszkék lehetnek – válaszolta Kazi Péter arra a kérdésre, hogy mi lehet a titka annak a kis családi vállalkozásnak, ami egy kis homokháti faluból nőtt ki a nemzetközi piacon is jelen lévő céggé. 2018 májusában nyitották meg az első zöldségboltot Zabosfai Zöldséges néven, Zá­kányszéken. A boltok kínálatában elsősorban helyi termelők zöldségei és gyümölcsei szerepelnek.

Küzdelmes év áll a csapat mögött

Az utolsó év azért küzdelmes volt, de sok mindenkinek sok mindent köszönhetek – folytattuk ezzel a témával a beszélgetést a Dugonics tér egyik sarkában, a Zabosfai zöldséges és kávézó teraszán. Péter azt mondta, a biozöldség és -gyümölcs adott nekik egy hatalmas lendületet, nem is kellett keresni a piacot. 2012-ben in­­dult a Zabosfa, akkor Péter ve­­zetőként, ha kellett, csomagolt, fuvarozott és takarított is. Aztán csatlakoztak sorban a kollégák.

A megyében több boltjuk van, az ország összes multijában ott vannak az általuk forgalmazott termékek, és már külföldre is exportálnak.

Forrás: Karnok Csaba

Hálás vagyok a kollégáimnak, mert számíthatok rájuk. Sokan közülük már 8-9 éve velünk vannak, jóban-rossz­ban. Nagyon szeretem őket – mondta. Mára a cégnek több saját boltja, illetve a webshopja is működik, és országosan az összes nagy áruházban elérhetőek a termékeik.

A rövid ellátási lánc az egyik titok

Azért, hogy a következő generációk is sokáig élvezhessék a természet gyümölcseit, Kazi Péter és csapata kiemelten foglalkozik az ökológiai lábnyomuk csökkentésével. Ezért is fontos számukra a minél rövidebb ellátási lánc működtetése. Azaz törekednek arra, hogy a biozöldségek és -gyümölcsök minél rövidebb úton kerüljenek a fogyasztókhoz. Az előrecsomagolt salátakeverékeknél a csomagolást igyekeznek fenntarthatóvá tenni, kukoricakeményítőből és más lebomló anyagokból állítják elő a zacskókat, valamint több más terméküknél is környezetkímélő csomagolástechnikákat használnak.

Homoki krumpli Franciaországba

A környék mezőgazdasága ha­­­tározta meg az idén tízéves Zabosfa termelését is. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy ők maguk nem termelnek, hanem termelői csoportokkal dolgoznak együtt. A homoki burgonya termesztése a legjelentősebb, még Franciaországba is exportálnak belőle, ezt követik az olyan gyökérzöldségek, mint a sárgarépa, a petrezselyemgyökér és a zeller. A biotermesztést egy zákányszéki bioőszibarack-termelővel kezdték el közösen, majd fokozatosan bővítették a bionövényeik sorát.

Mivel a süteményekhez sok gyümölcs kell, idővel építettek erre egy egész kis cukrászmanufaktúrát is, egy zákányszéki család süti a boltban kapható finomságokat.

Forrás: Karnok Csaba

A süteményektől egészen a biosmoothie-ig

Időközben a profiljukat is bővítették. Mivel a süteményekhez sok gyümölcs kell, építettek erre egy egész kis cukrászma­nufaktúrát, amelyben egy zá­kányszéki család süti a boltban kapható süteményeket. Bio­­­smoothie-t is készítenek, az élelmiszermentés jegyében új üzemükben felhasználják azokat a biogyümölcsöket, amelyek már másképp nem juthatnának el a fogyasztókhoz, így viszont tökéletesek. Az alapot mindig egy helyi gyümölcs adja, amelyhez az izgalmas ízvilág kedvéért fűszernövényeket, gyógynövényeket tesznek.

Ökokert program és közösségépítés

A közösségépítés is fontos a Zabosfa számára, ezért is indították el a fiatal generációt a képernyők elől kimozdító, étkezési szokásait fejlesztő, öngondoskodását elősegítő Ökokert programot. A zákányszéki cég támogatta két iskolakert létrehozását, az itt zajló oktatást. Segítik a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád megyei szervezetét is, a vér­adásokat adományokkal támogatják, és az ukrajnai háborúval kapcsolatos humanitárius tevékenységüket is segítik.