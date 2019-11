Felkészültek a télre az autópályán

A balástyai autópálya-mérnökségen tartott téli gépszemlén is­­mertette a téli üzemeltetési feladatokat az AKA Alföld Kon­­cessziós Autópálya Zrt. és az M5 autópálya-üzemeltető társasága, az A-WAY Zrt.

Mint sajtótájékoztatójukon elhangzott, a 156,6 kilométer hosszú autópályaszakasz üzemeltetését három üzemmérnökség – az újhartyáni, a kiskunfélegyházi és a balástyai – és speciálisan a télre felkészített gépjárművek segítségével látják el.

A síkosságmentesítést, valamint a hó eltakarítását kilenc saját, kettős rendeltetésű gépjármű végzi az autópályán. To­vábbá hat többfunkciós, sózásra és ekézésre is alkalmas kettős rendeltetésű Unimog, három rakodó- és szükség szerint to­vábbi bérelt gépjárművek segítik az autópálya téli üzemeltetésének ellátását. A balesetmentes és folyamatos közlekedés érdekében az üzemeltető fokozottan figyeli és ellenőrzi az autópálya állapotát. Rendszeresen végeznek ellenőrzést a teljes úthálózaton, napközben kétóránként, 22 és 6 óra között pedig négyóránként vizsgálják az autópálya állapotát. A sztráda mentén ta­­lálható meteorológiai állomások 5 percenként továbbítják az aktuális időjárási adatokat, az Országos Meteorológiai Szolgálat műholdfelvétellel kombinált felhőképes adatai pedig akár 15 perces frissítéssel is lekérhetők. Az utazók biztonságát a két kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonok is biztosítják.

Felhívták a figyelmet, hogy a biztonságos és zavartalan téli közlekedés érdekében érdemes mielőbb átvizsgálni és téliesíteni a gépjárműveket, indulás előtt pedig ellenőrizni az Útinform és az AKA Zrt. honlapján található interaktív térkép útinformációit.