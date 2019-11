Folyamatos a megújulás a klinikai központban

Folyamatos megújulás alatt áll a klinikai központ, Lázár György dékán szerint ez nemcsak a betegeknek és a dolgozóknak jó, hanem az orvosképzés színvonalát is jelentősen emeli. Új módszert vezettek be a daganatok kezelésére.

Új kemoterápiás részleg, hibrid műtő, a fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti klinika bővítése, valamint a gyermekgyógyászati klinika fejlesztése – többek között ilyen és ehhez hasonló fejlesztések történtek, zajlanak a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ épületeiben. Ezek a beruházások viszont nemcsak a betegek jobb körülményeit segítik elő, hanem a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatóinak oktatását is.

Harminc ország fiatalja tanul itt

– Fejlődik az orvostudomány, így folyamatos megújulás alatt állunk mi is, ezt pedig a betegek szolgálatába állítjuk, emellett pedig külön feladat, hogy az orvoskaron tanulók számára a legújabb kezelési lehetőségek elsajátítását biztosítsuk. Kötelességünk, hogy a legfrissebb ismereteket adjuk át nekik, mintegy harminc ország fiatalja tanul itt, akik azért jönnek ide, mert nem száz évvel ezelőtti, hanem a legmodernebb tudást kapják itt meg. Bárhol megállják a helyüket a világban orvosként és kutatóként is, amikor innen elkerülnek – hangsúlyozta Lázár György, az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánja.

Újabb pályázatok

A sebészeti klinika intézet­vezető professzora elégedett a jelenlegi helyzettel, de beszámolója szerint most újabb eredményes pályázat vár aláírásra, mely által a sebészet eszköz­állománya újulhat meg ismét, újabb technikai módszereket tudnak majd hadrendbe állítani. Lázár György azt mondja, nemcsak az orvosok, hanem a szakdolgozók is tapasztalják a fejlődést, és örömmel járnak be dolgozni. – A mi feladatunk, hogy minél jobb körülményeket teremtsünk, ezeket elsősorban különböző pályázati lehetőségekkel érhetjük el, de az egyetem is jelentős összegeket tud fordítani saját finanszírozású beruházásokra. Az egyetem és a klinikák erős kapcsolatrendszerének köszönhetően a diákok lehetőséget kapnak külföldi tanulmányi utakra, kongresszusokon való részvételre, illetve akár hosszabb időt is eltölthetnek más országok egyetemein. A nemrég aláírt együttműködési szerződés révén a végzős hallgatók újabb vezető amerikai egyetemekre mehetnek gyakorlatra.

Elektrokemoterápiás kezelés a sebészeti klinikán

Mint ahogy azt Lázár professzor elmondta, új diagnosztikus és kezelési módszerek elsajátítására is nagy hangsúlyt helyeznek, amiket aztán természetesen tovább tudnak adni a hallgatóknak. – Ilyenek a két héttel ezelőtt végzett beavatkozásaink is, melyeket itt a Sebészeti Klinikán az országban először végeztünk. Magát a módszert, az elektrokemoterápiás kezelést már több mint tíz éve alkalmazzák a Bőrgyógyászati Klinikán, elsősorban bőrdaganatok kezelésére, most viszont egy új készülék segítségével mélyen ülő daganatok, akár hasi szervek daganatainak kezelését is el tudjuk végezni. A módszer lényege, hogy a daganatok köré olyan elektromos erőteret tudunk létrehozni, mely a daganatsejtek membránjait megnyitja, és így daganat­ellenes gyógyszereket specifikusan tudunk a kóros sejtekbe juttatni, míg a normál szövetek nem károsodnak – magyarázta.

Az orvoslás hivatás az elismert professzor szerint

Lázár Györgyöt a közelmúltban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el a sebészet területén elért szakmai és tudományos eredményei, valamint a szegedi orvosképzés érdekében végzett kiemelkedő oktatói és oktatásszervezői tevékenysége miatt. Azt mondja, ez abban erősíti meg, hogy jól végzi a feladatát, illetve inspiráció is, folytatja a 34 éve megkezdett munkát, ami számára hivatás. Véleménye szerint ezt szeretni és ápolni kell, ahogyan a betegeket is.