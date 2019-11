Hatgólos előny után nagy csatában nyert Norvégiában a MOL-PICK Szeged

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata 26–25-re diadalmaskodott az Elverum otthonában. Sima BL-meccsnek tűnt a második félidőben is, de az utolsó percek izgalmakat hoztak.

Elverum Handball (norvég) – MOL-PICK SZEGED 25–26 (9–14)

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 8. forduló. Elverum, Terningen Aréna, 2400 néző. Vezette: Kurtagic, Wetterwik (svédek).

Elverum: Fries – Sandell 10, Gudjonsson 3, Boysen, Solstad 1, Henneberg 4, Blonz 3/1. Csere: Imsgard (kapus), Gröndahl 3, Langaas, Burud, Westby 1, Örsted, Elverhöy. Vezetőedző: Michael Apelgren.

MOL-PICK SZEGED: Alilovic – Radivojevics 2/1, Maqueda 6, Bombac 1, Bánhidi 5, Zsitnyikov 1, Källman 3. Csere: Gaber, Stepancic 2, Bodó 4, Canellas 1, Sostaric 1. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 4/1, ill. 1/1.

Kiállítás: 4, ill. 10 perc.

Három támadás, három gól – így kezdett a MOL-PICK az Elverum vendégeként a Bajnokok Ligájában. Juan Carlos Pastor figyelmeztetett, hogy hiába a Szegeden aratott sima siker, bőven lehet még meglepetés a norvég bajnok tarsolyában, ráadásul otthon veszélyesek a skandinávok, így különösen örültünk a remek kezdésnek. Alilovic már az első percekben többször védett, egyszer ziccert is, a túloldalon pedig Maqueda, Zsitnyikov és Stepancic is betalált jobbátlövő posztról. Ez tudatos húzásnak tűnt, gyenge pontjuk volt ez a vendéglátóknak.

Ezután viszont jött egy kis hullámvölgy, amiből úgy tűnt, Stepancic remek pillanatban szerzett gólja kirángatja a Tisza-partiakat, de nem így történt, így a vendégek spanyol mestere 7–6-nál időt is kért. Hasznos volt a taktikai értekezlet, újra olyan hatékonyan játszott a Szeged, mint az első percekben, ekkor már betalált a sérülése után visszatérő Bodó is, Bánhidi pedig világklasszis hatékonysággal váltotta gólra helyzeteit. Alilovic szemmel is jó volt, ellenfelét egy hetesnél úgy megbabonázta, hogy kapufa lett belőle, majd gyors találatok is érkeztek szegedi részről, így 12–7-es vendég vezetésnél az Elverum trénere kért időt.

Alilovic ezután már kézzel is védett hétméterest, de előtte a védelem is nagyon stabil lett, így 14–9-re vezetett a MOL-PICK.

A szegediek horvát kapusa a második félidőben is sorban védte a heteseket, egyedül a hihetetlen napot kifogó Sandel löketeire nem találta az ellenszert, ami láthatóan zavarta is. A második félidőben is a játékrész közepén jött egy kis hullámvölgy a Tisza-partiak részéről, de 23–17-nál már újra hátradőlhettünk, helyreállt a világ rendje. Egy-két vitatott bírói ítélet és hosszabb szegedi gólcsend után az utolsó négy percre két találatra csökkent a különbség. Grondahl úgy talált be, hogy háromszor pattant a labda a kapufán, ekkor már nagyon izgultunk, de Maqueda válaszként megtörte a nyolc perces vendég gólcsendet.

Az utolsó perc 25–24-es vezetéssel indult, újra Maqueda volt eredményes, majd kapott egy gólt a Szeged, de az utolsó másodperceket elég volt a félpályán passzolgatni.