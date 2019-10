Kubatov Gábor: Folytatjuk!

Bizonyára sokan tudják, hogy Kubatov Gábor, a Fidesz országos pártigazgatója is aktívan részt vett a szegedi jobboldal újjászervezésében és magában a választási kampányban is. A szegedi és az országos eredményekről is kérdeztük.

– Egyesek földcsuszamlásszerű ellenzéki győzelemről, mások arról beszélnek, a Fidesz 51 százalékot szerzett országosan. Az összes megyei közgyűlés a kormánypárté, tehát listán a Fidesz-KDNP kapta a legtöbb szavazatot. Adódik a kérdés, hogy akkor most mi a valóság?

– Talán kevesen tudják rólam, de én a számok, a tények erejében hiszek. Ezek pedig azt mutatják, hogy több szavazatot szerzett a Fidesz országosan, mint legutóbb, a 2014-es önkormányzati választáson, de többen támogattak minket, mint a tavaszi EP-voksoláson. Az egyetlen különbség, hogy az ellenzék most teljesen összeállt, így az antiszemita párttól a liberálisokon át a szélsőbaloldalig egyfelé szavaztak a támogatóik.

– És mi a helyzet Szegeden?

– Egy remek jelölttel, és egy nagyon jó képviselőjelöltekből álló csapattal növeltük a szavazatszámunkat 2014-hez képest. Azt gondolom, ez a Szeged már nem ugyanaz, mint azelőtt volt. Tudom, hogy sok jobboldali ember Szegeden most csalódott és ez érthető, de higgyék el, nem szabad föladni, elkeseredni. Ma már szerintem büszkén lehet és kell vállalni, hirdetni a konzervatív, polgári értékrendet és elveket. Mi pedig folytatjuk azt a munkát amit elkezdtünk, az építkezés nem áll meg. Sok jó ember, egy kiváló csapat fogott össze és időt, energiát nem kímélve dolgozott a jobboldalért. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki vasárnap a Fidesz jelöltjeire és Nemesi Pálra szavazott! Remek képviselőink lesznek a városi közgyűlésben, akik a szegediek érdekeit szem előtt tartva küzdenek majd, és mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy Botka László és csapata leváltható, egy sokkal jobbra. Azt, hogy van alternatíva, már most is sokan fölismerték, hiszen 25 ezer szegedi támogatta a jelöltjeinket és a város gazdasági, infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó terveinket.

– Említette az ellenzéki összefogást, hogyan látja ennek jövőjét? Mi lesz a szegedi Fidesz jövője?

– Először is, senkinek ne legyen kétsége: mi itt maradunk, és továbbra is szolgálni fogjuk a várost és a szegedieket. Az én számításaim szerint nagyjából 40-45 ezer jobboldali értékeket valló választó él a csongrádi megyeszékhelyen. Nekünk az a dolgunk, hogy mindenkit meggyőzzünk arról, hogy képesek vagyunk egy lendületes, fejlődő várost építeni, ami akár régióközpont is lehet. Botkát ezzel szemben csak a hatalom és a pozíció érdekli, számára az az első. A kérdés másik részéről pedig az a véleményem, hogy az ellenzéki összefogás vagy a nász mézeshetei gyorsan elmúlnak majd és eljön az osztozkodás ideje. Ugye senki nem gondolja, hogy ez simán, harcok és viták nélkül, csendben fog zajlani? Számukra a hatalom a lényeg, szélsőbaltól az antiszemitákig. Szegedről is halljuk, hogy számtalan alpolgármester és rengeteg tanácsnok lesz Botka alatt a jövőben.

Vagyis az ellenzéki összefogás árát a szegediek fizetik majd meg.