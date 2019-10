Országszerte, így a megyében is bizonytalan az ingatlanpiac – senki nem tudja, merre mozdulnak az árak

Nem ciki már a panel, a korszerűsített és hőszigetelt épületekben lévő otthonok néha még drágábbak, mint a téglalakások. Egyre több társasházban tiltják meg az internetes szálláskiadást, ezért ha valaki befektetési céllal vásárolna, előtte feltétlenül tájékozódnia kell a közös képviselőnél.

– Tévhit, hogy könnyű lakást vásárolni – mondta lapunknak Bátyiné Mester Zsuzsanna ingatlanközvetítő. Eladó lakásokból nagy a kínálat, de ne­­héz ezeket összehasonlítani. Nagyon sokan nem kalkulálnak azzal, hogy az ingatlanvásárlásnak járulékos költségei vannak. A teljesség igénye nélkül: vagyonszerzési illetéket kell fizetni, ami a vételár négy százaléka, 35 évesnél fiatalabbaknál pedig két százalék, de ehhez jön még az ügyvéd és a hitelfelvétel díja, a lakásfelújítás és a lakberendezés költsége.

Már a panel sem ciki

– Megdőlt az az évtizedes hiedelem, hogy a panellakás olcsóbb, mint a tégla. A kö­­zelmúltban adtunk el egyet Szegeden, 418 ezer forintos négyzetméterenáron, míg egy belvárosi téglalakásért 350 ezer forintos négyzetméterárat fizettek – folytatta az ingatlanközvetítő. Kiderült, hogy a felújított panelekkel kevesebb a gond, és a fűtése is olcsóbb.

Kitiltják a kutyákat

– Egyre több társasházban tiltják meg az Airbnb-t, az internetes szálláskiadást, ezért ha valaki befektetési céllal akar lakást vásárolni, feltétlenül el kell kérnie a ház alapító okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, meg a házirendet, másképp pórul járhat – hangsúlyozta Bátyiné Mester Zsuzsanna. Bár jogilag erre nincs lehetőség, de több társasházban is kategorikusan megtiltották a kutyatartást. Ha az új lakó mégis házi kedvencekkel állít be, öt perc alatt ki fogják utálni. Azt is még a vásárlás előtt tisztázni kell, hogy a társasháznak van-e tartozása, megtakarítása, és terveznek-e olyan felújítást, ami milliókkal terheli meg majd a lakókat.

Családi háznál a térképmásolat is fontos

– Volt, aki úgy vásárolt meg egy családi házat Érden, hogy nem nézte meg alaposan. Csak akkor derültek ki a rej­tett hibák, amikor az eladó kiköltözött. Hiányzik az egyik főgerenda, ami miatt akár életveszélyessé is válhat az épület, a gipszkarton falak mögött férgek tanyáznak, a konyhabútor mögötti fal a csőtörések miatt szét van ázva. Milliókba kerül majd a helyreállítás, most pe­reskedni fognak – mondta az ingatlanos.

Ezért mindenkinek azt ta­nácsolja, hogy családi ház vá­­sárlása előtt szakemberrel vizsgáltassa át az ingatlant. A tulajdoni lap mellett a Földhivatalban található térképmásolatot is tanulmányozni kell, ha nem akar valaki magának kellemetlen meglepetést okozni. Előfordult már, hogy a családi házzal együtt kínált melléképületről utólag derült ki, hogy engedély nélkül építették, ilyen ingatlanra pedig hitelt sem ad a bank.