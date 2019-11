Töklámpásokkal járták be a Csillagösvényt – fotók

Töklámpások lepték el szombaton a Csillagösvény labirintust, ezzel járhatták be sötétedés után az érdeklődők az útvesztőt. A másfél órás sétára volt, aki inkább műanyag vödörből faragott lámpást és olyan is, aki úgy döntött, egyáltalán nem cipel plusz súlyt.

Évek óta hagyomány, hogy az ópusztaszeri Csillagösvény labirintust éjszakai, töklámpás bolyongással zárják a szezon végén. Szombaton a szemerkélő eső és a hűvös sem tántorította el az érdeklődőket: sokan jöttek el sötétedés után, hogy bejárják a 3 és fél kilométer hosszú, sövényfalú útvesztőt.

– Erre a programra az egész ország területéről érkeznek hozzánk. Annyira népszerű, hogy már két hétvégén tartjuk. Akik a múlt szombaton jöttek, kicsit kedvezőbb időjárás fogadta őket – mondta el Gergely Gábor tulajdonos. Mint hangsúlyozta, itt nem az a lényeg, ki milyen gyorsan ér ki a labirintusból. – Egy-másfél óra alatt be lehet járni, a lényeg azonban az, hogy közben együtt van a család. Beszélgethetnek és a közös rejtvényfejtés közben még tanulhatnak is.

Az útvesztőben ugyanis minden elágazásnál egy kérdést kell megválaszolni, és annak megfelelő irányba tovább haladni. A rossz válasz zsákutcába vezet, így eltévedni nem lehet. Készítettek külön gyermek és felnőtt kérdéssorokat, így mindenki eldönthette, melyikkel vág bele a kalandba. Szombaton azonban mindenki kapott egy tököt is, melyből indulás előtt lámpást faraghatott magának.

-Otthon is csináltunk már töklámpást, az is nagyjából ilyen lett – mesélte a 9 éves Bicskei Bendegúz. Ő inkább az utasításokat adta, a faragást édesapjára bízta. Barátjának, Kevinnek édesanyja segített, ötfős társaságukban a harmadik felnőtt is bőszen dolgozott a lámpáson. – Három bőven elég lesz nekünk, úgyis mi fogjuk cipelni – állapították meg a szülők.

Volt, aki pont ezért nem is faragott tököt. – Nem szeretnénk plusz tíz kilóval mászkálni – magyarázta Jani, miért csak egy fejlámpát hoztak feleségével és lányukkal. Ők Békéscsabáról érkeztek, kifejezetten az éjszakai labirintusjárás miatt. Ahogyan az a vidám rákóczifalvi társaság is, akik tök helyett műanyag vödröket faragtak ki lámpásnak. Alternatív világító eszközeiket még otthon megcsinálták, már napok óta készültek erre a kalandra. – Fóliával kibéleltük mindegyiket, hogy ne olvadjanak el – mutatta büszkén Csikó Roland. A négy fiatal egyébként már az első kérdésnél rossz irányba indult a labirintusban. – Lehet, hogy a gyerek kérdéssort kellett volna választanunk – nevettek.

Hogy teljes sötétségben végül mekkora segítséget adtak a tájékozódáshoz a pislákoló töklámpások, nem tudjuk, de az biztos, hogy jóval hangulatosabb volt ezekkel sétálgatni, mint mobiltelefonokkal vagy biciklilámpákkal. Kitalálni mindenesetre mindenkinek sikerült, így az biztos, hogy senki nem bolyong majd jövő tavaszig reménytelenül az embermagasságú sövényfalak között.