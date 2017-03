Az autók és a csinos nők szerelmeseié ez a hétvége - Galéria

A 2006 óta megrendezésre kerülő, évek óta egyre több nemzetközi látványosságot felvonultató Carstyling.hu Tuning Show idén tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvény nem csak hazánkban számít az ország legnagyobb autós eseményének, de mára a nemzetközi autós és tuning szféra is az év egyik jelentős szakmai és szórakoztató kiállításaként tartja számon - írják a szervezők.Az egyedileg átépített autók, hazai és nemzetközi tuning cégek és klubok standjainak színes felhozatala mellett, a Tuning Show idén is számos közkedvelt program mal várja a nagyérdeműt. A rendezvény Európában egyedülálló, autós nagyszínpadán nagy szerepet kapnak a szebbik nem képviselői is, a MISS AMTS szépségverseny, valamint a show saját lánycsapata, a Carstyling Dolls tüzes műsorai formájában, továbbá vendégünk lesz Európa tuning szépségkirálynője, Julia Oemler is!Az évről-évre népesebb külföldi vendégautó-tábor, valamint az új hazai építések tekintetében két külön tuning pavilon nyílik a rendezvényen, a fő csarnokban pedig olyan nemzetközi szenzációk várhatók, amelyeket még nem látott Magyarország!Ha pedig nem jut el, hogy személyesen gyönyörködjön a látványban, nézze meg galériánkat: