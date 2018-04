Elon Musk beköltözik a Tesla Model 3 összeszerelő üzemébe

A Tesla Inc. elektromos autó gyártó vállalat vezére, Elon Musk beköltözik a Model 3 összeszerelő üzemébe, hogy személyesen felügyelhesse a gyártás felfuttatását.

Az autóipar maga a pokol.

- közölte Elon Musk egy Twitter-üzenetben. A Tesla a Model 3 gyártását az előző modellekhez képest nagyobb mértékben automatizálta, a gépek beállítása azonban a tájékoztatás szerint "a tervezettnél több időt vesz igénybe".A Szilícium-völgy információs portálja, a The Information korábban arról számolt be, hogy a Tesla-vezér saját kezébe veszi a Model 3 gyártásának a felügyeletét, mivel annak felfuttatása messze elmarad a tervezett ütemtől. A Tesla eredetileg heti 5 ezret tervezett gyártani a széles vásárlóközönségnek szánt 35 ezer dolláros áron olcsónak számító Model 3 elektromos autóból.Ezt a határidőt azonban most júniusra tolták ki. A január-márciusi negyedévben a Tesla 9800 Model 3 autót gyártott, négyszer annyit mint 2017 negyedik negyedévében, de jóval kevesebbet a modell bemutatásakor tervezett havi 20 ezernél. Március utolsó hetében viszont már 2020 példányt állított elő a Model 3-ból, de ez is elmaradt a tervezett 2500-tól. Az elmúlt év utolsó hetében 793 Model 3 készült.Két másik modelljéből, a Model S és Model X autókból viszont 35 ezret gyártott a Tesla, negyven százalékkal többet az előző (negyedik) negyedévinél. A március végén legyártott heti kétezret meghaladó példányszám meghaladta a Wall Street várakozásait, a Tesla részvénye ezért a tőzsdei nyitás előtt a tőzsdén kívüli forgalomban öt százalékkal erősödött. A nyitás után az árfolyamnyereség másfél százalékra mérséklődött.