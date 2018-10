Párizsba szökött be az első vietnámi márka

Az új vietnámi gyártó egy előző generációs BMW 5-ösön alapuló szedánnal, és egy előző generációs X5-ösön alapuló szabadidő-autóval érkezett a Párizsi Autószalonra, de jövőre már tisztán elektromos hajtású villanyautót is ígérnek.A LUX A2.0 (szedán) and SA2.0 (SUV) nevű típusokat a BMW kétliteres N20 kódjelzésű benzines turbómotorjai hajtják 177 és 230 lóerős változatban, 300, illetve 350 Nm nyomatékkal. Az összkerékmeghajtás mindkettőhöz rendelhető, az erőátvitelt viszont alapáron nyolcfokozatú ZF automata végzi. Az autók előszériás gyártása 2019 tavaszán, „élesben" pedig 2019 szeptemberében kezdődik Hai Phongban, Vietnámban. A limuzin az erősebb motorral 7,1 másodperc alatt gyorsul fel 100 kilométer/órára, a nehezebb SUV-nak 8,9 másodperc kell ehhez.Egy új márkához képest szokatlanul kifinomult formavilággal rendelkeznek az autók, ami annak köszönhető, hogy a tervezést közösen végezte a Vinfast az olasz Pininfaria stúdióval 2017 augusztusától kezdve. A műszaki tervezésben a Bosch, a Magna, a Siemens és a Fisher működött közre.A két nagyobb, közel 5 méter hosszú luxusautó mellett gyártják az Opel Karl helyi piacra optimalizált változatát is 1,0 és 1,4 literes szívó benzinmotorral – utóbbihoz fokozatmentes automata váltót kínálnak majd. De a gyárban készül elektromos robogó is, szintén 2019 őszétől. Tervben van egy elektromos busz is, a cél, hogy a vállalat 2025-től kezdve már évi 1 millió robogót és félmillió egyéb járművet gyártson.