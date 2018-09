56-szor utazott jegy nélkül, 800 ezer forinttal tartozik a MÁV-nak a rekorder bliccelő

A közlemény szerint a követelések összesen mintegy 90 ezer bliccelőhöz, szabályszegőhöz tartoznak, közülük 54 ezer adósnak csak egy tartozása van a társaság felé.



A legmagasabb tartozás 800 ezer forint, amit egyetlen utas halmozott fel, aki 56 alkalommal utazott jegy nélkül, ennyiszer bírságolták meg emiatt.



A bírságot kapott bliccelők a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket kerülhetik el azzal, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak, ha szeretnék rendezni tartozásukat - közölték.



A fizetést megtagadók esetében azonban a bírósági végrehajtók a jövedelemből tilthatják le a vasúttársaságnak járó összeget, míg az adósság nem rendeződik. Rosszabb esetben a bliccelő ingatlanjára vethetnek ki végrehajtási jogot. Olyan is előfordult már, hogy egy adós veterán autóját foglalták le a nagy összegű adósság fejében.



A vasúttársaság a 2007 és 2012 között kiszabott büntetéseket tavaly értékesítette egy követelésbehajtó cégnek - tették hozzá.



A bliccelők száma egyébként folyamatosan csökken: míg 2016-ban 45 ezer, addig 2017-ben már csak 36 ezer nem fizető részére állítottak ki büntetést a jegyvizsgálók. A bliccelés különösen a budapesti elővárosi vonalakra jellemző, ezért itt gyakoribbak a fokozott ellenőrzések - írták.