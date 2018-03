A török-magyar védelmi együttműködés erősítéséről tanácskoztak Budapesten

Törökország és Magyarország védelmi együttműködésének erősítéséről tanácskozott a két ország védelmi minisztere csütörtökön Budapesten.



Simicskó István honvédelmi miniszter a megbeszélést követően, a Honvédelmi Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarországnak is érdeke, hogy Törökország stabil és erős legyen.

Mint elmondta, tanácskozásukon kiemelt téma volt a tömeges illegális migráció és az azzal járó veszélyek, így a terrorizmus is.



A miniszter köszönetet mondott török kollégájának mindazért, amit ezen a téren Európa, s így Magyarország biztonságáért tettek az elmúlt években.



Simicskó István kifejtette: Törökország napjainkban is négymillió migránst lát el. A migrációs válsághelyzet kezdete óta mintegy 270 ezer szíriai gyermek született Törökországban.



Szólt továbbá arról, hogy Törökországnak a terrorizmus elleni küzdelemben is komoly tapasztalatai vannak. Ennek nyomán fontos érdekünk, hogy a két ország közötti titkosszolgálati együttműködést is erősítsék.



Törökország az egyik legerősebb hadsereggel rendelkező szövetséges ország - közölte Simicskó István, hozzátéve: megállapodtak abban, hogy fokozzák a két ország hadseregének együttműködését közös hadgyakorlatokban, képzésben, kiképzésben is.



Simicskó István kitért arra is: az idén 170 éves Magyar Honvédség történelmi fejlődési lehetőségek előtt áll. Török kollégájának elmondta, hogy egy tízéves fejlesztési tervet állítottak össze, amelynek fontos része a magyar hadiipar fejlesztése. Hozzátette, Törökországnak komoly a hadiipara, ezért a török szakemberek tudására, tapasztalatára is számítanak, megvitatták a két ország hadiipari együttműködésének lehetőségeit.



A két ország történelmi múltját érintve az első világháborús emlékekre is kitértek. Simicskó István azt mondta: a török nemzetvédelmi miniszter felajánlotta, hogy akár még idén egy méltó emlékhelyet avathatnak Gallipolinál, ahol egykor a török hadsereg mellett egy magyar egység is harcolt.



Nurettin Canikli török nemzetvédelmi miniszter Budapestet a világ egyik legszebb városának, Magyarországot pedig a NATO keretén belül egy erős, baráti szövetséges országnak nevezte.



"A török nép a magyar népnek közeli barátja" - fogalmazott, hozzátéve: közöttük nem adódik és a jövőben sem adódhat probléma.



A török miniszter azt mondta, az aktuális kérdésekben a két ország közös nevezőn van. Törökország támogatja Magyarország illegális bevándorlással kapcsolatos nézetét - közölte Nurettin Canikli.



Törökország mindent megtesz azért, hogy a Magyarországra nehezedő illegális migrációs nyomást enyhítse. Ezért ezen a területen is tovább erősítik a két ország között együttműködést - emelte ki a török miniszter, aki szerint az illegális migrációval és a terrorizmussal szembeni küzdelemben is nagy erőre van szükség.



Nurettin Canikli azt mondta: Törökország negyven éve küzd a terrorizmussal és továbbterjedésének megakadályozásáért. A török fegyveres erők jelenleg is harcokat folytatnak a terroristákkal szemben, s ezt a küzdelmet addig folytatják, amíg az érintett területeket meg nem tisztítják a terroristáktól - szögezte le a miniszter.