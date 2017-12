Árad a Tisza, készültség van érvényben csaknem 600 kilométeren

Az OVF közleménye szerint az országban jelenleg három vízügyi igazgatóság területén 592 kilométeren rendeltek el árvízvédelmi készültséget, ez 362 kilométeren elsőfokú, 230 kilométeren már másodfokú. A készültség az alábbi vízfolyásokat érinti: Bodrog, Tisza, Túr, Szamos, Kraszna, Fekete-Körös, Batár-patak, Lónyay-főcsatorna, Palád-patak, Ronyva-patak, Sár-Éger-főcsatorna.

Már csaknem 600 kilométeren van érvényben árvízvédelmi készültség, és további szakaszokon kell védekezni a belvíz miatt is; több mint 10 ezer hektárnyi terület van víz alatt - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) hétfőn az MTI-vel.Mint írták, a Felső-Tisza kárpátaljai vízgyűjtő területén jelentős mennyiségű csapadék hullott az elmúlt napokban, s ezt tovább növelte a magasabb hegyekben lévő hó olvadása és lefolyása.Az Országos Vízjelző Szolgálat számításai szerint - az elmúlt heti olvadás ellenére - az időszakos átlaghoz képest továbbra is "jelentős nagyságú a hóvízkészlet" a Tisza Tokaj feletti vízgyűjtőjén, és a következő 6 napban ennek fokozatos gyarapodására számítanak - tették hozzá.A Bodrogon hosszan tartó áradás várható, elnyúló tetőzése Felsőbereckinél kevéssel a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint felett várható a hét közepén, Sárospataknál várhatóan csütörtök-pénteken tetőzik a folyó, szintén megközelítve a harmadfokú készültségi szintet.A Tiszán érkező árhullám Tiszabecsnél a másodfok feletti vízállással tetőzött vasárnap este, Tivadarnál hétfőn várható a tetőzés, a vízállás megközelíti majd a harmadfokú készültségi szintet.A Túron levonuló árhullám Garbolcnál vasárnap este tetőzött, ezt lassú apadás követi.A Szamoson csak kisebb vízszintemelkedések jelentkeztek, Csengernél vasárnap délelőtt tetőzött a folyó, jóval a készültségi szintek alatt.A Kraszna árhulláma várhatóan hétfőn tetőzik Ágerdőmajornál, az elsőfokú készültségi szintet megközelítő vízállással.Kiemelték továbbá, hogy a lehullott csapadék hatására a Körösök vízrendszerén is árhullámok indultak meg. Jelentősebb vízszint-emelkedést észleltek a Fekete-Körösön, amelynek tetőzése Antnál az elsőfokú készültségi szintet meghaladó vízállással várható hétfőn. A Tiszán levonuló árhullám visszaduzzasztó hatása miatt a Hármas-Körös alsó szakaszán is meghaladhatja a vízszint az elsőfokú készültségi szintet.A belvízzel elöntött területek nagysága már a 10 900 hektárt is meghaladja, ebből 5040 hektár vetés, illetve szántó - olvasható a közleményben.