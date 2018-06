Beszámolt az Állami Számvevőszék a tavalyi munkájáról

Tavaly az ÁSZ 251 jelentést hozott nyilvánosságra, amelyek 874 ellenőrzött szervezetet érintettek, azaz minden munkanapra jutott egy számvevőszéki jelentés. Egyebek között ez is kiderül az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2017-es tevékenységéről és működéséről szóló országgyűlési beszámolójából, amelyet Domokos László elnök csütörtökön az Országházban adott át Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.



A számvevőszéknek az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ÁSZ több mint másfél ezer javaslatot tett közpénzügyek javítására. Ellenőrzési tapasztalatai alapján - az előző évi beszámolójához hasonlóan - az ÁSZ idén is megfogalmazott felvetéseket az Országgyűlés számára egyes közpénzügyi területek további fejlesztése, kockázatai csökkentése érdekében.



A 874 ellenőrzött szervezet számára 1546 javaslatot fogalmaztak meg a számvevők, és 102 figyelemfelhívó levelet küldtek ki. A nyilvános számvevőszéki jelentések mellett az ÁSZ 560 intézkedési tervet véleményezett, amelyeket a megállapításai, javaslatai alapján összeállított. A tavaly befejezett 61 utóellenőrzés keretében csaknem 700 intézkedési tervben meghatározott feladat végrehajtását értékelték a számvevők.



Véleményével az ÁSZ támogatta a 2018. évi központi költségvetés megalkotását, valamint elvégezte a 2016. évi zárszámadás ellenőrzését. Makrogazdasági elemzéseivel támogatta az Országgyűlést és a Költségvetési Tanács munkáját.



Az ÁSZ tavaly is elvégezte az állami vagyongazdálkodás ellenőrzését, illetve utóellenőrzését is, valamint az államháztartás információs rendszerét, a hivatalos statisztikai szolgálat működését, az adatvédelem hazai keretrendszerének és adatnyilvántartásainak kialakítását, működését, illetve az uniós kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások felhasználását - olvasható a közleményben.



Az ÁSZ tavaly befejezte a parlagfű elleni védekezés és a kéményseprő-ipari szolgáltatás rendszerének ellenőrzését, továbbá elvégezte a gyermekvédelmi rendszer eredményességének ellenőrzését is - sorolta közleményében a számvevőszék.



Az Állami Számvevőszék tavaly 257 alkalommal értesítette valamely hatóságot, illetékes felügyeleti szervet az ellenőrzései során feltárt bűncselekményre vagy súlyos szabálytalanságra utaló gyanú miatt. Az Országgyűlés munkáját, a parlamenti döntéshozatalt 12 országgyűlési tájékoztató támogatta, továbbá 35 törvényjavaslathoz tett az ÁSZ ajánlást. Ellenőrzési megállapításai, tapasztalatai alapján a Számvevőszék 10 jogszabály-módosítást kezdeményezett, és 18 jogszabálytervezetet véleményezett 2017-ben.



Beszámolójában az ÁSZ tizennégy felvetést fogalmazott meg az ellenőrzési tapasztalatai alapján egyes közpénzügyi területek további fejlesztése, kockázatai csökkentése érdekében. A felvetések a nemzeti vagyonnal való felelős, rendeltetésszerű gazdálkodást, az állammenedzsment erősítését, a közpénzekkel, közvagyonnal való gazdálkodás átláthatóságának növelését, a bürokráciacsökkentést, valamint az önkormányzati eladósodás megelőzését, hatékony kezelését szolgálják. A felvetések kitérnek az államháztartás ellenőrzési rendszerének további erősítésére is.



Több költségvetési és makrogazdasági elemzéssel az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját támogatta, és több elemzés készült a korrupciós kockázatokat feltérképező, a korrupció megelőzésére fókuszáló Integritás-projekt keretében.



A beszámoló kitér arra is, hogy az Országgyűlés határozatainak megfelelve az ÁSZ tevékenysége kiterjedt a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépésre, az integritás kultúrájának terjesztésére a magyar közszférában és nemzetközi szinten egyaránt. Az ÁSZ lefektette közpénzügyi vezetőképzés alapjait és megindította azt a gyakorlatban is. Elsőként múzeumvezetőknek szervezett vezetőképző programot, és 2018-tól újabb közpénzügyi területeket, intézménycsoportokat von be etikus közpénzügyi vezetőképző programjába.