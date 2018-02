Dömötör: a belga kormányfő kvótás fenyegetése a választás fő tétjét is kijelöli

"Ma sajnos az a helyzet, hogy minden ellenzéki képviselőnek ott lapul a sárga kerítésvágó a zsebében. Ha tehetnék, azonnal használnák is" - fogalmazott az államtitkár, aki szerint hiába próbálják most ezt ravaszkodva letagadni, mindenki emlékszik arra, hogyan támadták a határzárat.

A belga kormányfő kvótás fenyegetése gyakorlatilag a választás fő tétjét is kijelöli: a tét az, hogy Magyarország bevándorlóország lesz-e vagy nem - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió vasárnapi újság című műsorában.Hozzátette: a kormány "földön, vízen, levegőben" küzd majd azért, hogy ne legyen bevándorlóország. Túl sokan küzdöttek a kultúránkért és a szabadságunkért ahhoz, hogy most feladjuk. Abból a szempontból tiszta a képlet, hogy az ellenzéki pártok álláspontját is jól ismerjük - mondta Dömötör Csaba, hozzáfűzve: gyakorlatilag az egész ellenzék bevándorlás- és behódoláspárti. Vagy dalolva hajtanák végre az összes brüsszeli tervet, vagy az összes létező fehér rongyot összegyűjtenék, az első nap megadnák magukat, és engednének a nyomásnak - fogalmazott.Dömötör Csaba kijelentette: a belga miniszterelnök szavai azt bizonyítják, hogy már nyáron elindítanák a kötelező betelepítési programot, amit a visegrádi országok feje fölött akarnak megtenni. Ez azt is jelenti, hogy szintet lépett a nyomásgyakorlás, már nemcsak a színfalak mögött üzengetnek, hanem nyíltan fenyegetik a visegrádi országokat, és azokat, akik nem akarnak hallani a kvótáról - mutatott rá. Kiemelte: éles szakaszban van a kvótáról szóló vita, a most napirenden lévő javaslat sokkal veszélyesebb, mivel felső létszámkorlát nélküli elosztást akar bevezetni. Erről szó sem lehet, több nemzeti konzultáció és egy népszavazás is kőbe véste, hogy a magyarok erről hallani sem akarnak. A magyarok akarata minket kötelez - húzta alá.Kitért arra is, hogy a visegrádi négyek álláspontja változatlan: ellene vannak a kvótáknak. Az államtitkár szerint éles jogi vita lesz. Az Európai Parlament korábban már jóváhagyta a kötelező kvótát, az Európai Bizottság is ezt akarja, így egyedül az Európai Tanácsban lesz lehetőség "elkaszálni" azt, ahol az egyes kormányok képviselői ülnek. Ezért sem véletlen, hogy a belga miniszterelnök próbál ultimátumot küldeni - jelezte. Szól arról, hogy az ENSZ-dokumentumok, állásfoglalások jelentősége abban rejlik, hogy hivatkozási alapul szolgálnak más nemzetközi szervezetek számára, azaz azok megjelenhetnek brüsszeli jogszabálytervezetekben.A jelenlegi ENSZ-tervezet több szempontból veszélyes a migrációval kapcsolatban, mivel a letelepedésre egyfajta alapjogként tekint, mindenki ott él ahol akar, bárhol letelepedhet, és a nemzetállamoknak ezt el kell fogadniuk - magyarázta Dömötör Csaba. Legális útvonalakat alakítanának ki a migrációban, és nem kormányzati szervezeteket vonnának be a migrációval kapcsolatos munkába, ami az Európai Parlament által megszavazott javaslatban is szerepel. Egy biztos, semmilyen olyan egyezményt, jogszabályt nem tudunk elfogadni, ami természetessé, meg nem állíthatóvá tenné a bevándorlást és veszélyeztetné az ország biztonsági érdekeit - szögezte le Dömötör Csaba.